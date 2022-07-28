Курс валют в банках

По данным "Минфина", 28 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,20 гривен за доллар при покупке (+40 копеек против 27 июля). В то время как продают валюту в банках за 40,45 гривны за доллар (+58 копеек).

Читайте также Надежный как доллар: что нужно знать о стейблкойне

Евро банки покупают за 39,30 гривен (+40 копеек), а продают в среднем за 40,83 гривны за евро (+63 копейки);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,32 гривны (+44 копейки), а продают – за 40,74 гривны (+48 копеек), по данным finance.ua.

(+44 копейки), а продают – за (+48 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,61 гривны (+46 копеек) и продажа – 41,20 гривны (+62 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,25 гривны (+35 копеек), а продажа – 40,71 гривны (+46 копеек).

(+35 копеек), а продажа – (+46 копеек). Евро продают по 40,50 гривны (+33 копейки), а покупают за 41,20 г равные (+65 копеек).

Курс доллара к гривне в обменниках Киева 28 июля / Фото 24 канала

Почему курс доллара растет

21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25%, до 36,57 гривны за доллар. Регулятор объяснил, что предыдущий курс в 29,25 в нынешних условиях не отвечал реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий.

Наличный курс сразу отреагировал на такие действия регулятора и в некоторых обменниках он подскочил до более чем 40 гривен за доллар.

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что доллар вполне может быть по 40 гривен. "Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. Будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту", – объяснил эксперт.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Актуально – Милованов рассказал, чего ждать от курса доллара: смотрите видео