Про це 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак. За його словами, через підвищення курсу долара українці почали замислюватися над тим, чи варто скуповувати валюту.

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"Мовляв, якщо вже і Нацбанк відпускає курс, далі долар може бути по 40, 50 гривень і вище", – зазначив він.

Чи варто зараз купувати долари

Козак наголосив, що завжди треба тримати свої активи у різних валютах: і в національній, і в іноземній. Економічний експерт дав поради тим, хто хоче купити долари, оскільки остерігається подальшого зростання курсу.

Не варто поспішати з купівлею валюти

Козак не радить купувати долар за теперішнім курсом. За його словами, варто почекати, оскільки економіка може стабілізуватися.

Я думаю, що ми ще побачимо курс 35 гривень за долар за умов, що нам допомагає Захід. Також все-таки буде якось здійснюватися експорт морем,

– наголосив економічний експерт.

Він додав, що укріпленню курсу гривні також сприятимуть перемоги на фронті.

Кому варто скористатися ситуацією

Тим же, хто має іноземну валюту і незабаром матиме потребу у гривнях для певних розрахунків, можна отримати вигоду у сьогоднішній ситуації.

Я б радив скористатися моментом і продавати валюту за цим курсом,

– зазначив Козак.

"Долар зараз переоцінений"

Експерт додав, що якщо проаналізувати ситуацію з точки зору макроекономіки, то попит на валюту в Україні за останні кілька тижнів суттєво знизився.

"Якщо раніше щотижня НБУ продавав зі своїх золотовалютних резервів близько 1 мільярда доларів, то позаминулого тижня це було 600 мільйонів", – розповів він.

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За словами Козака, минулого тижня Нацбанк продав зі своїх золотовалютних резервів менш ніж 300 мільйонів доларів.

Макроекономічно виглядає так, що долар в Україні зараз переоцінений,

– наголосив він.

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