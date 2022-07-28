Про це 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак. За його словами, через підвищення курсу долара українці почали замислюватися над тим, чи варто скуповувати валюту.
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"Мовляв, якщо вже і Нацбанк відпускає курс, далі долар може бути по 40, 50 гривень і вище", – зазначив він.
Чи варто зараз купувати долари
Козак наголосив, що завжди треба тримати свої активи у різних валютах: і в національній, і в іноземній. Економічний експерт дав поради тим, хто хоче купити долари, оскільки остерігається подальшого зростання курсу.
Не варто поспішати з купівлею валюти
Козак не радить купувати долар за теперішнім курсом. За його словами, варто почекати, оскільки економіка може стабілізуватися.
Я думаю, що ми ще побачимо курс 35 гривень за долар за умов, що нам допомагає Захід. Також все-таки буде якось здійснюватися експорт морем,
– наголосив економічний експерт.
Він додав, що укріпленню курсу гривні також сприятимуть перемоги на фронті.
Кому варто скористатися ситуацією
Тим же, хто має іноземну валюту і незабаром матиме потребу у гривнях для певних розрахунків, можна отримати вигоду у сьогоднішній ситуації.
Я б радив скористатися моментом і продавати валюту за цим курсом,
– зазначив Козак.
"Долар зараз переоцінений"
Експерт додав, що якщо проаналізувати ситуацію з точки зору макроекономіки, то попит на валюту в Україні за останні кілька тижнів суттєво знизився.
"Якщо раніше щотижня НБУ продавав зі своїх золотовалютних резервів близько 1 мільярда доларів, то позаминулого тижня це було 600 мільйонів", – розповів він.
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За словами Козака, минулого тижня Нацбанк продав зі своїх золотовалютних резервів менш ніж 300 мільйонів доларів.
Макроекономічно виглядає так, що долар в Україні зараз переоцінений,
– наголосив він.
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Що буде з курсом валют: прогнози
- Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що з часом гривня може укріпитися. Це пов'язано із тим, що між Україною, росією, Туреччиною та ООН було підписано зернову угоду, яка дозволить нам експортувати зерно з трьох портів.
- Колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко вважає, що курс гривні в умовах війни прогнозувати складно. Однак, за його словами, курс гривні може стабілізуватись у серпні.
- Водночас президент Київської школи економіки Тимофій Милованов переконаний, що курс гривні до долара навряд чи повернеться до попереднього рівня.