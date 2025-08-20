За фактом незаконного стеження за депутаткою Київради від УДАРу та директоркою Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирославою Смірновою відкрито кримінальне провадження.

Про це Смірнова повідомила у фейсбуці та оприлюднила фото документа, інформує 24 Канал.

"За фактом мого переслідування поліція відкрила кримінальне провадження. Для мене це свідчення: йдеться не про дрібний інцидент, а про переслідування представників громади Києва. Сподіваюся, що той, кого використовують, як торпеду, розуміє про кримінальну відповідальність і готовий до неї. А слідом підуть замовники. Це зараз в них відчуття вседозволеності. Але є гарна фраза про життя як супермаркет, де в кінці – завжди каса. Їм доведеться відповідати перед законом. Дуже скоро", – написала Смірнова.

Смірнова оприлюднила фото документа про відкриття кримінального провадження / Фото Мирослави Смірнової

Вона зазначила, що має припущення, хто і навіщо організував стеження за нею.

У мене навіть є підозри про виконавців та їхні мотиви, про що обов'язково вкажу слідчому. Комусь ну дуже хочеться вже 5 років пролізти в депутати Київради по Оболоні, тому і відбувається медійна атака і переслідування мене! Цього персонажа не те, що не обрали й не оберуть, він ще й сидітиме в тюрмі за розкрадання 50 фур гуманітарки, вивіз ухилянтів за кордон, а також за захист ватників,

– заявила депутатка.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня Мирослава Смірнова помітила чотирьох осіб, які переслідували її на шляху з Києва до села Крюківщина, куди вона їхала до друзів. Депутатка зняла цих осіб на відео, на якому вони фактично підтвердили факт стеження. За фактом незаконного стеження Смірнова написала заяви до СБУ та Нацполіції.