Держдеп США відреагував на блокування судової реформи в Україні

Рада українських суддів на засіданні 13 вересня фактично заблокувала старт судової реформи в Україні. На такий стан справ відреагували в Держдепі США й пообіцяли підтримувати в цих питаннях українське суспільство.

У своїй заяві американське зовнішньополітичне відомство наголошує, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну.

До слова Кожна незаконна дія отримає відсіч, – Зеленський обіцяє не допустити блокування судової реформи

Важливість судової реформи

Державний департамент наголошує, що схвалений Верховною Радою закон про судову реформу – історичне рішення. Мовляв, міжнародні партнери вже номінували висококваліфікованих експертів для оновлення Вищої ради правосуддя.

Однак відмова Ради суддів України номінувати своїх експертів загрожує зірвати обіцянки про справжню судову реформу в Україні,

– застерегли американці.

Водночас у Держдепі підкреслили, що Рада суддів ще має час, аби зберегти позитивний імпульс реформи. Тим часом американські партнери обіцяють і надалі сприяти реформі.

Прогнозовані ефекти від реформи

У Державному департаменті підкреслили, що судова реформа сприятиме тому, щоб український народ міг довіряти своїм судам і суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції.

Крім того, американці додали, що судова реформа створить більше робочих місць та економічних можливостей, а також забезпечить справедливість, на яку заслуговує український народ.

Коротко про зрив судової реформи