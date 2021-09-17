Держдеп США відреагував на блокування судової реформи в Україні
Джерело:Державний департамент США
Рада українських суддів на засіданні 13 вересня фактично заблокувала старт судової реформи в Україні. На такий стан справ відреагували в Держдепі США й пообіцяли підтримувати в цих питаннях українське суспільство.
У своїй заяві американське зовнішньополітичне відомство наголошує, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну.
До слова Кожна незаконна дія отримає відсіч, – Зеленський обіцяє не допустити блокування судової реформи
Важливість судової реформи
Державний департамент наголошує, що схвалений Верховною Радою закон про судову реформу – історичне рішення. Мовляв, міжнародні партнери вже номінували висококваліфікованих експертів для оновлення Вищої ради правосуддя.
Однак відмова Ради суддів України номінувати своїх експертів загрожує зірвати обіцянки про справжню судову реформу в Україні,
– застерегли американці.
Водночас у Держдепі підкреслили, що Рада суддів ще має час, аби зберегти позитивний імпульс реформи. Тим часом американські партнери обіцяють і надалі сприяти реформі.
Прогнозовані ефекти від реформи
У Державному департаменті підкреслили, що судова реформа сприятиме тому, щоб український народ міг довіряти своїм судам і суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції.
Крім того, американці додали, що судова реформа створить більше робочих місць та економічних можливостей, а також забезпечить справедливість, на яку заслуговує український народ.
Коротко про зрив судової реформи
- Верховна Рада схвалила законопроєкт про судову реформу після доволі тривалих суперечок. На першому етапі вона передбачає очищення Вищої ради правосуддя – органу, що мав би займатися формуванням доброчесного судового корпусу.
- Для формування ВРП спершу слід було сформувати Етичну комісію, яка цим і займеться. У ній частину голосів мають міжнародні експерти, частину – українські судді.
- Міжнародні партнери вже визначили своїх представників, які потрапили до Етичної комісії. Натомість Рада суддів України відмовилася призначати своїх експертів, чим фактично заблокувала реформу.