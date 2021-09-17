Госдеп США отреагировал на блокирование судебной реформы в Украине

Совет украинских судей на заседании 13 сентября фактически заблокировала старт судебной реформы в Украине. На такое положение дел отреагировали в Госдепе США и пообещали поддерживать в этих вопросах украинское общество.

В своем заявлении американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину.

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Важность судебной реформы

Государственный департамент отмечает, что принятый Верховной Радой закон о судебной реформе – историческое решение. Мол, международные партнеры уже номинировали высококвалифицированных экспертов для обновления Высшего совета правосудия.

Однако отказ Совета судей Украины номинировать своих экспертов грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине,

– предостерегли американцы.

В то же время в Госдепе подчеркнули, что Совет судей еще имеет время, чтобы сохранить положительный импульс реформы. Между тем американские партнеры обещают и впредь способствовать реформе.

Прогнозируемые эффекты реформы

В Государственном департаменте подчеркнули, что судебная реформа будет способствовать тому, чтобы украинский народ мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции.

Кроме того, американцы добавили, что судебная реформа создаст больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит справедливость, которую заслуживает украинский народ.

Коротко о срыве судебной реформы