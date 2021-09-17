В своем заявлении американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину.
К слову Каждое незаконное действие получит отпор, - Зеленский обещает не допустить блокирования судебной реформы
Важность судебной реформы
Государственный департамент отмечает, что принятый Верховной Радой закон о судебной реформе – историческое решение. Мол, международные партнеры уже номинировали высококвалифицированных экспертов для обновления Высшего совета правосудия.
Однако отказ Совета судей Украины номинировать своих экспертов грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине,
– предостерегли американцы.
В то же время в Госдепе подчеркнули, что Совет судей еще имеет время, чтобы сохранить положительный импульс реформы. Между тем американские партнеры обещают и впредь способствовать реформе.
Прогнозируемые эффекты реформы
В Государственном департаменте подчеркнули, что судебная реформа будет способствовать тому, чтобы украинский народ мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции.
Кроме того, американцы добавили, что судебная реформа создаст больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит справедливость, которую заслуживает украинский народ.
Коротко о срыве судебной реформы
- Верховная Рада одобрила законопроект о судебной реформе после довольно длительных споров. На первом этапе она предусматривает очистку Высшего совета правосудия – органа, который должен заниматься формированием добродетельного судебного корпуса.
- Для формирования ВРП сначала следовало сформировать Этическую комиссию, которая этим и займется. В ней часть голосов имеют международные эксперты, часть – украинские судьи.
- Международные партнеры уже определили своих представителей, что попали в Этическую комиссиию. Зато Совет судей Украины отказалась назначать своих экспертов, чем фактически заблокировала реформу.