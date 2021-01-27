Держдума продовжила дію ядерної угоди після розмови Байдена з Путіним

Держдума проголосувала за ратифікацію угоди про продовження договору між Росією і США щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Зауважимо, що це питання напередодні обговорювали глава Білого дому Джо Байден і російський лідер Володимир Путін.

Джерело: Интерфакс

Законопроєкт про продовження дії договору Путін вніс в Думу ввечері 26 січня. Документ передбачає продовження дії угоди на 5 років – до лютого 2026 року.

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Що передбачає договір

Він встановлює обмеження і граничні рівні стратегічних наступальних озброєнь.

Містить положення, що стосуються охоплення, розміщення, інспектування, переобладнання і ліквідації скорочення й обмеження наступального озброєння.

Також містить положення, пов'язані з заходами довіри, інформаційним обміном, використанням національних технічних засобів контролю, співпрацею з третіми країнами.

Договір поширюється на існуючі типи важких бомбардувальників, міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів, а також пускові установки.

Обмеження, які запроваджує договір

Договором також передбачається, що наявні у сторін сумарні кількості СНО через 7 років після початку дії угоди і надалі не повинні перевищувати:

700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, розгорнутих балістичних ракет підводних човнів і розгорнутих важких бомбардувальників.

1550 одиниць для боєзарядів на розгорнених МБР, боєзарядів на розгорнених БРПЛ і ядерних боєзарядів, які зараховуються за розгорнутими важкими бомбардувальниками.

800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР і БРПЛ, а також розгорнутих і нерозгорнутих важких бомбардувальників.

Договір між Росією і США про заходи щодо майбутнього скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь був підписаний в Празі 8 квітня 2010 року та набув чинності 5 лютого 2011 року.

Згідно з пунктами договору, термін його дії становить 10 років. Договором передбачена можливість його продовження на термін до 5 років.



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