Розкішний мінімалізм: Александра Даддаріо показала елегантний басейн біля дому
- Басейн Александри Даддаріо, оформлений у скандинавському стилі, демонструє елегантність чистих ліній та мінімалістичних аксесуарів.
- Головна привабливість басейну полягає в його простоті, що підкреслюється стриманим використанням декору.
Для створення естетично привабливого басейну необхідно приділити не менше уваги, ніж дизайну інтер'єру в оселі. Басейн Александри Даддаріо є прикладом продуманого оформлення.
Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.
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Який має вигляд басейн Александри Даддаріо?
Александра Даддаріо обрала скандинавський стиль для свого басейну, що підкреслює красу чистих ліній та мінімалістичних аксесуарів, створюючи розкішний вигляд заднього двору.
Хоча басейни з вигнутими формами залишаються популярними, прямокутний басейн для плавання, який вибрала акторка, має особливу привабливість.
Завдяки своїй витягнутій і вузькій формі, такий басейн ідеально комбінується з шезлонгами, парасольками та столами.
Александра розмістила два шезлонги біля передньої частини басейну. Важливо уникати надмірного захаращення аксесуарами – краса басейну Александри в його простоті, тому варто обмежитися кількома шезлонгами та столиками для збереження мінімалістичного стилю.