Для створення естетично привабливого басейну необхідно приділити не менше уваги, ніж дизайну інтер'єру в оселі. Басейн Александри Даддаріо є прикладом продуманого оформлення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який має вигляд басейн Александри Даддаріо?

Александра Даддаріо обрала скандинавський стиль для свого басейну, що підкреслює красу чистих ліній та мінімалістичних аксесуарів, створюючи розкішний вигляд заднього двору.

Хоча басейни з вигнутими формами залишаються популярними, прямокутний басейн для плавання, який вибрала акторка, має особливу привабливість.

Завдяки своїй витягнутій і вузькій формі, такий басейн ідеально комбінується з шезлонгами, парасольками та столами.

Александра розмістила два шезлонги біля передньої частини басейну. Важливо уникати надмірного захаращення аксесуарами – краса басейну Александри в його простоті, тому варто обмежитися кількома шезлонгами та столиками для збереження мінімалістичного стилю.