Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який вигляд має килим Александри Даддаріо?

Останніми роками мінімалістична естетика вважалася вершиною стилю завдяки своїй універсальності та бездоганній елегантності, але килим у перському стилі Александри Даддаріо змушує переглянути ці уявлення.

На фото актриса демонструє розкішний килим із багатим орнаментом, який додає її простору позачасового шарму та виразного характеру.

За словами Камілли Станнард, засновниці Lilla Rugs, приглушений мінімалізм поступається місцем сміливішим і яскравішим рішенням.

Цьогоріч у тренді поєднання насичених кольорів, виразних візерунків і текстур, що підкреслюють індивідуальність простору.