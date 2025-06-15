Приватний рай "Міс Україна Всесвіт": яка на вигляд спальня Анни Неплях

"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях вже три роки мешкає в елітній квартирі вартістю близько 11 мільйонів гривень. Цю оселю 31-річна модель отримала у подарунок від колишнього бойфренда.

Для проєкту "По хатах" дівчина провела екскурсію своїм помешканням. Особливу увагу привертає її стильна спальна кімната, передає 24 Канал.

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Спальня Анни Неплях

Інтер'єр спальні є сучасним, затишним і водночас розкішним. У ньому домінують теплі нейтральні кольори – коричневі, бежеві й кремові, які створюють відчуття спокою.

Центральне місце займає велике ліжко з мідно-червоною ковдрою й декоративною подушкою з вишитим конем – невеликий, але стильний акцент у дизайні.

За узголів'ям стіни – м'яка панель з текстурованого матеріалу, розділена на вертикальні сегменти, що додає простору глибини. З обох боків ліжка – підвісні світильники з кулеподібними лампами, що створюють м'яке, локальне освітлення.

Зліва від ліжка – туалетний столик з дзеркалом та підсвіткою, виконаний у мінімалістичному стилі з поєднанням білого й золотого. Праворуч – темна відкрита полиця з особистими речами й книгами, що надає простору більше життя.

Який вигляд має спальня моделі / Скриншот

Природне світло проникає в кімнату крізь вузьке, але високе вікно, приховане за важкими, темно-сірими шторами, які додають глибини і затишку. Перед вікном – округле крісло з м'яким оксамитовим покриттям у сіро-бежевому відтінку, з декоративною подушкою, що повторює мотив з конем, як і на ліжку. Це створює візуальну єдність у декорі.

Права частина кімнати оформлена відкритою скляною вітриною з підсвіткою – це стильна система зберігання для аксесуарів: на полицях розташовані сумки, декоративні предмети, книги. Золотисті вставки по периметру вітрини надають простору нотку розкоші.

Підлога – світлий паркет із класичною ялинкою, що додає тепла й текстури, гармонійно поєднуючись із рештою інтер'єру.

Спальня Неплях вирізняється відчуттям гармонії, увагою до деталей і комфортом, який спонукає до відпочинку та розмов.