Свічки в інтер'єрі: 5 ідей з інстаграму для покращення дизайну вашого будинку
- Свічки використовуються в інтер'єрі для створення затишної атмосфери і можуть бути розміщені як фокусні точки в кімнаті, наприклад, на журнальному столику чи каміні.
- Вони можуть бути використані у вітальні, їдальні, ванній кімнаті та спальні.
- Декоративні свічки самі по собі також можуть бути витворами мистецтва.
Свічки вже давно використовується як елемент декору в інтер'єрі будинку. Окрім своєї естетичної привабливості, свічки сприяють створенню в приміщенні теплої та затишної атмосфери та можуть наповнити простір приємним ароматом.
24 Канал зібрав цікаві ідеї з інстаграму про те, як можна стилізувати свій дім за допомогою свічок та покращити дизайн інтер'єру оселі.
Дивіться також Це робить ваш дім захаращеним: дизайнери інтер'єру назвали 8 речей
Свічки в інтер'єрі
Декоративні свічки доступні в різноманітних формах, розмірах і ароматах, і їх можна використовувати різними способами для створення затишної та гостинної атмосфери. Отже, як можна додати декоративні свічки в інтер'єр вашого будинку?
Один з ефективних способів використання декоративних свічок для покращення дизайну інтер'єру – це створення фокусної точки. Чарівна свічка, розміщена на журнальному столику, каміні або книжковій полиці, може привернути увагу і надати відчуття вишуканості будь-якому простору. Бажано вибрати свічку, яка гармонійно поєднується із загальним декором та естетикою.
Група ароматичних свічок у вітальні може створити розслаблюючу та романтичну атмосферу, тоді як свічки в їдальні можуть створити теплу та гостинну атмосферу для вечері.
Крім цього, декоративні свічки навіть самі по собі можуть бути витворами мистецтва. Можна подумати про використання унікальних і цікавих свічників, щоб продемонструвати свічки, або вибрати свічки цікавої форми чи візерунка.
Ще один поширений варіант використання свічок в інтер'єрі будинку – використання їх у ванній кімнаті. Це ще один спосіб максимально використати ваші свічки, оскільки вони будуть не лише декоративним елементом у цій кімнаті, але й функціональним.
Немає нічого більш розслаблюючого, ніж прийняти пінну ванну з кількома запаленими свічками навколо неї, щоб створити відчуття затишку та тепла або ж можна розмістити одну більшу свічку, яка буде наповнювати кімнату затишком. Можна вибрати для цього простору ті свічки, що мають заспокійливі властивості, як-от лаванда або евкаліпт.
З усіх кімнат у вашому домі спальня – це місце, де свічки створюють найзатишнішу атмосферу. Ви можете поставити одну або декілька на тумбочці та запалити, коли відпочиваєте після довгого дня, або, щоб створити романтичний настрій.