Свічки в інтер'єрі: 5 ідей з інстаграму для покращення дизайну вашого будинку

Свічки вже давно використовується як елемент декору в інтер'єрі будинку. Окрім своєї естетичної привабливості, свічки сприяють створенню в приміщенні теплої та затишної атмосфери та можуть наповнити простір приємним ароматом.

24 Канал зібрав цікаві ідеї з інстаграму про те, як можна стилізувати свій дім за допомогою свічок та покращити дизайн інтер'єру оселі.

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Свічки в інтер'єрі

Декоративні свічки доступні в різноманітних формах, розмірах і ароматах, і їх можна використовувати різними способами для створення затишної та гостинної атмосфери. Отже, як можна додати декоративні свічки в інтер'єр вашого будинку?

Один з ефективних способів використання декоративних свічок для покращення дизайну інтер'єру – це створення фокусної точки. Чарівна свічка, розміщена на журнальному столику, каміні або книжковій полиці, може привернути увагу і надати відчуття вишуканості будь-якому простору. Бажано вибрати свічку, яка гармонійно поєднується із загальним декором та естетикою.

Група ароматичних свічок у вітальні може створити розслаблюючу та романтичну атмосферу, тоді як свічки в їдальні можуть створити теплу та гостинну атмосферу для вечері.

Крім цього, декоративні свічки навіть самі по собі можуть бути витворами мистецтва. Можна подумати про використання унікальних і цікавих свічників, щоб продемонструвати свічки, або вибрати свічки цікавої форми чи візерунка.

Ще один поширений варіант використання свічок в інтер'єрі будинку – використання їх у ванній кімнаті. Це ще один спосіб максимально використати ваші свічки, оскільки вони будуть не лише декоративним елементом у цій кімнаті, але й функціональним.

Немає нічого більш розслаблюючого, ніж прийняти пінну ванну з кількома запаленими свічками навколо неї, щоб створити відчуття затишку та тепла або ж можна розмістити одну більшу свічку, яка буде наповнювати кімнату затишком. Можна вибрати для цього простору ті свічки, що мають заспокійливі властивості, як-от лаванда або евкаліпт.

З усіх кімнат у вашому домі спальня – це місце, де свічки створюють найзатишнішу атмосферу. Ви можете поставити одну або декілька на тумбочці та запалити, коли відпочиваєте після довгого дня, або, щоб створити романтичний настрій.