Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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На що звернути увагу, щоб будинок не був захаращеним

Попри те, що принти та візерунки є чудовим способом привнести індивідуальність у ваш простір, їх занадто велика кількість може візуально перевантажити приміщення.

Щоб запобігти цьому, намагайтеся зменшити кількість принтів і вибирайте цілісні візерунки, які гармоніюють,

– кажуть фахівці.

Хоча інколи цього буває важко уникнути, але якщо залишити шнури та проводи від техніки на видному місці, це може погіршити остаточний вигляд дизайну.

Крім цього, предмети без визначеного для них місця можуть створити захаращений вигляд. Краще створити спеціальні зони для зберігання різних предметів. Інвестиції в такі рішення для зберігання, як кошики, полиці та висувні ящики, можуть допомогти підтримувати порядок.

Подушки додають комфорту та стилю диванам, кріслам і ліжкам, але їх надлишок може перевантажити зону відпочинку. Краще виберіть збалансоване розташування з кількома добре підібраними подушками, які доповнюють ваш інтер’єр, не переповнюючи його.



Надлишок подушок може захарастити кімнату / Фото Unsplash

Це також стосується і оформлення полиць. Звісно, гарно і естетично, коли ви прикрашаєте полиці особистими сувенірами, старовинними предметами, але тут головне не перестаратися. Перевантаження полиць занадто великою кількістю речей може зробити простір зайнятим і не дуже гарним.

Звісно, наступний пункт не буде секретом, але багато хто цим нехтує і дарма. Незастелене ліжко дійсно може миттєво надати кімнаті брудний вигляд, навіть якщо решта простору впорядкована. Щоб уникнути цієї проблеми, зробіть застилання ліжка щоденною ранковою рутиною. Це займає лише кілька хвилин, але може помітно покращити загальний вигляд вашої спальні.

Ваш передпокій може задати тон усьому дому, тому найкраще там застосувати підхід "менше – краще". Слід упорядкувати цей простір, включивши функціональні рішення для зберігання, як-от гачки, кошики та лавки, щоб речі були охайними та доступними.

Також ще одним пунктом, який робить будинок захаращеним, це надлишок меблів. Слід розраховувати розмір і планування кімнати, яку ви облаштовуєте, перш ніж наповнити її меблями. Переповнення кімнати зайвими меблями може створити відчуття тісноти та хаотичності, стверджують фахівці.