Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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На что обратить внимание, чтобы дом не был загроможденным

Несмотря на то, что принты и узоры являются отличным способом привнести индивидуальность в ваше пространство, их слишком большое количество может визуально перегрузить помещение.

Чтобы предотвратить это, старайтесь уменьшить количество принтов и выбирайте целостные узоры, которые гармонируют,

– говорят специалисты.

Хотя иногда этого бывает трудно избежать, но если оставить шнуры и провода от техники на видном месте, это может ухудшить окончательный вид дизайна.

Кроме этого, предметы без определенного для них места могут создать загроможденный вид. Лучше создать специальные зоны для хранения различных предметов. Инвестиции в такие решения для хранения, как корзины, полки и выдвижные ящики, могут помочь поддерживать порядок.

Подушки добавляют комфорта и стиля диванам, креслам и кроватям, но их избыток может перегрузить зону отдыха. Лучше выберите сбалансированное расположение с несколькими хорошо подобранными подушками, которые дополняют ваш интерьер, не переполняя его.



Избыток подушек может загромоздить комнату / Фото Unsplash

Это также касается и оформления полок. Конечно, красиво и эстетично, когда вы украшаете полки личными сувенирами, старинными предметами, но здесь главное не переусердствовать. Перегрузка полок слишком большим количеством вещей может сделать пространство занятым и не очень красивым.

Конечно, следующий пункт не будет секретом, но многие этим пренебрегают и зря. Незастеленная кровать действительно может мгновенно придать комнате грязный вид, даже если остальное пространство упорядочено. Чтобы избежать этой проблемы, сделайте застилание кровати ежедневной утренней рутиной. Это занимает всего несколько минут, но может заметно улучшить общий вид вашей спальни.

Ваша прихожая может задать тон всему дому, поэтому лучше всего там применить подход "меньше – лучше". Следует упорядочить это пространство, включив функциональные решения для хранения, например крючки, корзины и скамейки, чтобы вещи были опрятными и доступными.

Также еще одним пунктом, который делает дом загроможденным, это избыток мебели. Следует рассчитывать размер и планировку комнаты, которую вы обустраиваете, прежде чем наполнить ее мебелью. Переполнение комнаты лишней мебелью может создать ощущение тесноты и хаотичности, утверждают специалисты.