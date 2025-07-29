Ви тримаєте ці речі "про всяк випадок", але організатори радять викинути: що саме
- Організатори пропонують позбутися деяких речей, які захаращують дім.
- Вони наголошують на практичному підході до організації простору, рекомендуючи прибрати предмети, які не використовуються, щоб звільнити місце.
Ймовірно, у кожного вдома є речі, складені в шухлядах чи шафах, які зберігаються з думкою: "а раптом знадобиться". Проте експерти з організації простору рекомендують рішуче позбуватися деяких із них.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Які речі організатори рекомендують прибрати?
Інструкції з експлуатації
Коли ви востаннє гортали ту гору посібників користувача? Мабуть, це ви робили точно рідко. Якщо техніка, як-от телевізор чи фритюрниця, зламається, швидше за все, ви шукатимете відповіді в інтернеті. Тож звільніть місце, яке займали ці папірці.
Шнури без пристроїв
У кожному домі є шухляда, заповнена старими кабелями – від зарядки для телефону, яким ви не користуєтеся, до інших пристроїв. Ці шнури несуть в собі марну надію на "може, колись знадобиться". Якщо сам пристрій ви давно не використовуєте, навіщо тримати кабель до нього?
Одяг, який більше не носите
Мода і смаки змінюються, а шафа залишається захаращеною речами, які вже не одягаєте. Не тримайте одяг, який вам більше не подобається, і ви його не використовуєте роками та звільніть місце для нового.
Не варто захаращувати шафи / Фото Unsplash ( фото Huy Nguyen, ілюстративне)