Ймовірно, у кожного вдома є речі, складені в шухлядах чи шафах, які зберігаються з думкою: "а раптом знадобиться". Проте експерти з організації простору рекомендують рішуче позбуватися деяких із них.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Дивіться також Як додати стилю вашому робочому столу вдома: 4 простих способи

Які речі організатори рекомендують прибрати?

Інструкції з експлуатації

Коли ви востаннє гортали ту гору посібників користувача? Мабуть, це ви робили точно рідко. Якщо техніка, як-от телевізор чи фритюрниця, зламається, швидше за все, ви шукатимете відповіді в інтернеті. Тож звільніть місце, яке займали ці папірці.

Шнури без пристроїв

У кожному домі є шухляда, заповнена старими кабелями – від зарядки для телефону, яким ви не користуєтеся, до інших пристроїв. Ці шнури несуть в собі марну надію на "може, колись знадобиться". Якщо сам пристрій ви давно не використовуєте, навіщо тримати кабель до нього?

Одяг, який більше не носите

Мода і смаки змінюються, а шафа залишається захаращеною речами, які вже не одягаєте. Не тримайте одяг, який вам більше не подобається, і ви його не використовуєте роками та звільніть місце для нового.



Не варто захаращувати шафи / Фото Unsplash ( фото Huy Nguyen, ілюстративне)