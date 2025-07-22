Є щонайменше 6 найпоширеніших помилок в декорі, які вони помічають одразу, коли заходять у кімнату. Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Які є помилки в декорі оселі?

Килим невдалого розміру

Килим, який не відповідає пропорціям кімнати, може зіпсувати весь вигляд. Занадто маленький килим робить простір незбалансованим, а надто великий – захаращує його, порушуючи гармонію. Щоб уникнути цього, обирайте килим, який гармонує з розмірами меблів і залишає достатньо вільного простору.



Варто уважно вибирати килим в оселю / Фото Unsplash, Spacejoy (фото ілюстративне)

Непропорційні витвори мистецтва

Картини, повішені надто високо, низько чи криво, одразу кидаються в око дизайнерам. Щоб твори мистецтва виглядали гармонійно, розміщуйте їх на рівні очей. Переконайтеся, що композиція виглядає збалансованою.

Одноманітний набір меблів

Купівля готового комплекту меблів здається зручним рішенням, але вдома він може виглядати нудно й безлико. Одноманітність робить простір плоским і нецікавим. Поєднуйте меблі різних стилів і текстур, щоб додати індивідуальності та характеру вашій оселі.

Надто багато різних дрібничок

Перевантажені полиці, журнальні столики чи стільниці створюють відчуття хаосу. Дрібні предмети відвертають увагу від головних акцентів у кімнаті. Спробуйте залишити лише кілька ключових декоративних елементів, які підкреслюють стиль інтер’єру.

Погане освітлення

Якщо ви покладаєтеся лише на верхнє освітлення, кімната може здаватися холодною та незатишною. Для створення теплої атмосфери використовуйте кілька джерел світла: настільні лампи, торшери, бра. Обирайте лампочки з м’яким світлом, щоб уникнути різкого ефекту.

Непропорційний журнальний столик

Журнальний столик неправильного розміру також може порушити баланс у вітальні. Занадто маленький здається так, ніби він там випадково опинився, а надто великий захаращує простір. Оптимальний варіант – столик, довжина якого становить приблизно дві третини довжини дивана, а висота відповідає висоті сидіння.

Урахування цих речей допоможе зробити ваш простір затишним, стильним і гармонійним.