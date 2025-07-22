Есть по меньшей мере 6 самых распространенных ошибок в декоре, которые они замечают сразу, когда заходят в комнату. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Какие есть ошибки в декоре дома?

Ковер неудачного размера

Ковер, который не соответствует пропорциям комнаты, может испортить весь вид. Слишком маленький ковер делает пространство несбалансированным, а слишком большой – загромождает его, нарушая гармонию. Чтобы избежать этого, выбирайте ковер, который гармонирует с размерами мебели и оставляет достаточно свободного пространства.



Стоит внимательно выбирать ковер в дом / Фото Unsplash, Spacejoy (фото иллюстративное)

Непропорциональные произведения искусства

Картины, повешены слишком высоко, низко или криво, сразу бросаются в глаза дизайнерам. Чтобы произведения искусства выглядели гармонично, размещайте их на уровне глаз. Убедитесь, что композиция выглядит сбалансированной.

Однообразный набор мебели

Покупка готового комплекта мебели кажется удобным решением, но дома он может выглядеть скучно и безлико. Однообразие делает пространство плоским и неинтересным. Сочетайте мебель разных стилей и текстур, чтобы добавить индивидуальности и характера вашему дому.

Слишком много разных безделушек

Перегруженные полки, журнальные столики или столешницы создают ощущение хаоса. Мелкие предметы отвлекают внимание от главных акцентов в комнате. Попробуйте оставить лишь несколько ключевых декоративных элементов, которые подчеркивают стиль интерьера.

Плохое освещение

Если вы полагаетесь только на верхнее освещение, комната может казаться холодной и неуютной. Для создания теплой атмосферы используйте несколько источников света: настольные лампы, торшеры, бра. Выбирайте лампочки с мягким светом, чтобы избежать резкого эффекта.

Непропорциональный журнальный столик

Журнальный столик неправильного размера также может нарушить баланс в гостиной. Слишком маленький кажется так, будто он там случайно оказался, а слишком большой загромождает пространство. Оптимальный вариант – столик, длина которого составляет примерно две трети длины дивана, а высота соответствует высоте сиденья.

Учет этих вещей поможет сделать ваше пространство уютным, стильным и гармоничным.