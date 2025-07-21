Так, можно "подарить" увядшим цветам гортензии новую жизнь, высушив их и используя в цветочных композициях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Как сушить гортензии, чтобы сохранить цветы после лета?

Для сушки лучше срезать цветы в конце лета или в начале осени, это даст им достаточно времени для естественного высыхания. Важно также учитывать оттенок гортензий во время срезки, ведь при высыхании цвета блекнут и следует срезать цветок до того, как он уже станет коричневым.



Увядшие гортензии можно использовать в цветочных композициях / Фото Unsplash (фото иллюстративное)

Как сушить гортензии в вазе?

Сушка в вазе – простой и эффективный способ для гортензий с крепкими стеблями, по словам специалистов.

Срежьте цветы острым секатором, оставляя стебли длиной 30 – 45 сантиметров.

Удалите все листья со стеблей.

Поставьте цветы в вазу с небольшим количеством воды или без нее.

После испарения воды гортензии высохнут естественным путем.

Этот метод позволяет создать долговечный декор, который придаст вашему дому нотку природной красоты.