Так, можна "подарувати" зів'ялим квітам гортензії нове життя, висушивши їх та використовуючи в квіткових композиціях. Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Як сушити гортензії, щоб зберегти квіти після літа?

Для сушіння краще зрізати квіти наприкінці літа чи на початку осені, це дасть їм достатньо часу для природного висихання. Важливо також враховувати відтінок гортензій під час зрізання, адже при висиханні кольори блякнуть і слід зрізати квітку до того, як вона вже стане коричневою.



Зів'ялі гортензії можна використовувати в квіткових композиціях / Фото Unsplash (фото ілюстративне)

Як сушити гортензії у вазі?

Сушіння у вазі – простий і ефективний спосіб для гортензій із міцними стеблами, за словами фахівців.

Зріжте квіти гострим секатором, залишаючи стебла довжиною 30 – 45 сантиметрів.

Видаліть усе листя зі стебел.

Поставте квіти у вазу з невеликою кількістю води або без неї.

Після випаровування води гортензії висохнуть природним шляхом.

Цей метод дозволяє створити довговічний декор, який додасть вашому дому нотку природної краси.