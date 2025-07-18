Більшість обирає витвори мистецтва чи особисті світлини, однак це не єдине рішення, яке можна втілити в реальність. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Що можна помістити в рамку?

Існує поширена помилкова думка, що обрамлення призначене виключно для творів мистецтва та фотографій, але це далеко не так.

Серветки та шарфи

Обрамлення унікальних речей дає можливість покращити домашній декор, ввівши елементи особистої історії, які привертають увагу. Шарф із логотипом вашої улюбленої футбольної команди, серветка з незвичайним принтом чи оригінальний кухонний рушник – ці текстильні предмети додадуть вашим стінам м'якості та "життя".

Сірникові коробки

Якщо вам до вподоби збирати нестандартного вигляду сірникові коробки, подумайте про те, щоб помістити їх у рамку замість того, щоб зберігати в коробці для дрібничок. Такі коробки сірників може слугувати унікальним витвором мистецтва, з характерними логотипами, кольоровою гамою та креативним дизайном, які варті того, щоб їх демонструвати.

Листівки та сувеніри з подорожей

Листівки – один з предметів декору, які можна розмістити в рамку. Хоча цей вибір може бути не надто нетрадиційним, розміщення листівки у великій рамці перетворює її на стильний витвір мистецтва, збагачений спогадами, пов'язаними з нею.

Рукописні нотатки, листи та вірші

Лист від дорогої людини в рамці, написаний від руки рецепт або зразок каліграфії можуть перетворитися на істинно унікальний витвір мистецтва. Такі речі в собі зберігають спогади і кожного разу, коли ви будете проходити повз, вони приноситимуть вам радість.

Чорнило на папері має неминущу та позачасову цінність, особливо коли воно втілює важливі спогади чи значення.