Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Які популярні літні тренди декору 2025 року?

Фруктові принти та товари для дому

Цього літа сферу дизайну інтер'єру охопили фруктові принти. Такі візерунки все частіше використовуються для оздоблення стін як альтернатива традиційним квітковим візерункам. Для тих, кому стіна, оздоблена у фруктових мотивах, може здатися надмірною, можна розглянути можливість використання посуду з фруктовими візерунками, щоб підкреслити літній декор у більш стриманій манері.

Крім того, якщо ви організовуєте літні посиденьки в саду, елегантна і стильна скатертина на цитрусову тематику в поєднанні з посудом з фруктовими мотивами і барвистою центральною композицією додасть яскравості і свіжості столу.



Фруктові принти в тренді цього року / Фото Julie Soefer

Синій та зелений

Поєднання синього та зеленого кольорів стало помітним трендом цього літа, і не дарма. Ці відтінки, які часто зустрічаються разом у природі, легко доповнюють один одного. Також вони неодмінно додадуть інтер'єру відчуття яскравості та легкості.

Ротанг

Ротанг продовжує домінувати серед літніх трендів, зберігаючи свою присутність і цього року. Вироби з ротангу вносять елемент органічного тепла та створюють розслаблену атмосферу.

Теплі, землисті кольори

У цьому сезоні теплі, земляні тони мають значний вплив на дизайн інтер'єру. Такі кольори, як насичений паприка і теракотовий, а також більш м'які персикові відтінки є серед актуальних тенденцій.

Для тих, хто прагне зробити сміливу заяву, широке застосування цих відтінків від стіни до стіни може створити відчуття літнього тепла протягом усього року. Або ж як варіант – додавання таких елементів, як килим, плед чи акцентне крісло таких кольорів в нейтральний простір може привнести приємне тепло в спальню або вітальню.