Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Яке підлогове покриття вже не в моді?

Дизайнери радять уникати цих застарілих тенденцій при виборі підлогового покриття для оселі у 2025 році.

Усе сіре

Сірий колір раніше відігравав значну роль в індустрії дизайну, проте зараз його популярність стала предметом дискусій. Хоча залишаються ті, хто цінує його холодні, нейтральні тони, дизайнери сходяться на думці, що сірі варіанти підлогових покриттів часто роблять простір тьмяним, позбавленим натхнення і, часом, надмірно холодним.

Фарбовані підлогові дошки

У 2025 році бажано уникати фарбування дошки для підлоги. Хоча пофарбовані дошки можуть бути візуально привабливими – наприклад, насиченого зеленого відтінку – вони, як правило, не витримують щоденний знос.

Килими від стіни до стіни в місцях з високою прохідністю

Хоча килимове покриття від стіни до стіни забезпечує відчуття комфорту, є певні "але". Як зазначає експерт з дизайну Ніна Ліхтенштейн, хоча килимове покриття гарне у спальнях, ігрових кімнатах чи інших затишних куточках, – його використання у вітальнях та їдальнях стає все менш поширеним у сучасному дизайні.

"Вони схильні до плям, накопичують алергени та часто нерівномірно зношуються", – каже експерт.



Краще не розміщувати килим по всій підлозі / Фото Unsplash

Візерунчаста плитка для підлоги

Лора Вільямс, засновниця Living Oak Interior Design, зауважує, що "візерунчаста плитка для підлоги зараз виглядає дещо застарілою". Хоча вона не виключає її використання, але рекомендує розглянути її застосування, наприклад, для підлоги у ванних кімнатах або кухнях.