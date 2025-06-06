Дизайнери поділилися, від яких трендів та кольорів килимів варто відмовитися у 2025 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кольори килимів, які виходять з моди у 2025 році

У 2024 році яскраво-червоний декор набув популярності завдяки своїй ефектності. Однак такі яскраві відтінки часто можуть здаватися важкими. У 2025 році дизайнери інтер'єру та власники будинків зміщують фокус на кольори, які випромінюють розкіш та універсальність, зберігаючи при цьому візуально легку естетику.

Чудова альтернатива – смарагдово-зелений. Цей колір втілює відчуття свіжості та вишуканості.

Дизайнер інтер'єру Джо Річ з J Rich Designs та Raydoor Sliding Walls & Doors рекомендує відмовитися від темно-сірих килимів для своїх осель.

Вугільно-сірий колір, безумовно, домінував у сучасних схемах протягом багатьох років, але його важкість може зробити простір надто похмурим, особливо враховуючи, що багато домовласників сьогодні прагнуть світліших і просторіших кімнат,

– каже вона.

Хоча білий килим може випромінювати незаперечний шарм, бажано переглянути цей вибір у 2025 році. За словами фахівців, хоча білосніжний білий килим може створити візуально вражаючий ефект, він часто не підходить для практичного застосування.

Білі килими схильні до появи плям, які можуть створювати значні проблеми в обслуговуванні, особливо в зонах з високою прохідністю, таких як вітальні.



Білий – це колір килимів, від якого варто відмовитися у 2025 році / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Прогнозується, що у 2025 році певні "коштовні" кольори втратять популярність, особливо ті, що характеризуються насиченими відтінками. Відомі своєю драматичною привабливістю, глибоко насичені тони килимів, такі як аметистовий фіолетовий, сапфіровий синій і рубіновий, стають менш популярними.

Хоча ці кольори є сміливими за своєю концепцією, вони можуть здаватися візуально важкими і можуть виявитися складними в поєднанні з декором, що змінюється. Часто ці кольори домінують у просторі, а не підносять його.