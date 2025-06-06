Дизайнеры поделились, от каких трендов и цветов ковров стоит отказаться в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Цвета ковров, которые выходят из моды в 2025 году

В 2024 году ярко-красный декор приобрел популярность благодаря своей эффектности. Однако такие яркие оттенки часто могут казаться тяжелыми. В 2025 году дизайнеры интерьера и владельцы домов смещают фокус на цвета, которые излучают роскошь и универсальность, сохраняя при этом визуально легкую эстетику.

Отличная альтернатива – изумрудно-зеленый. Этот цвет воплощает ощущение свежести и изысканности.

Дизайнер интерьера Джо Рич с J Rich Designs и Raydoor Sliding Walls & Doors рекомендует отказаться от темно-серых ковров для своих домов.

Угольно-серый цвет, безусловно, доминировал в современных схемах в течение многих лет, но его тяжесть может сделать пространство слишком мрачным, особенно учитывая, что многие домовладельцы сегодня стремятся к более светлым и просторным комнатам,

– говорит она.

Хотя белый ковер может излучать неоспоримый шарм, желательно пересмотреть этот выбор в 2025 году. По словам специалистов, хотя белоснежный белый ковер может создать визуально впечатляющий эффект, он часто не подходит для практического применения.

Белые ковры склонны к появлению пятен, которые могут создавать значительные проблемы в обслуживании, особенно в зонах с высокой проходимостью, таких как гостиные.



Белый – это цвет ковров, от которого стоит отказаться в 2025 году / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Прогнозируется, что в 2025 году определенные "ценные" цвета потеряют популярность, особенно те, характеризующиеся насыщенными оттенками. Известные своей драматической привлекательностью, глубоко насыщенные тона ковров, такие как аметистовый фиолетовый, сапфировый синий и рубиновый, становятся менее популярными.

Хотя эти цвета являются смелыми по своей концепции, они могут казаться визуально тяжелыми и могут оказаться сложными в сочетании с декором, меняющимся. Часто эти цвета доминируют в пространстве, а не возвышают его.