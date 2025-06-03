Не последнюю роль играет и цвет самого дивана и если вы планируете купить новый сейчас или же в ближайшем будущем, стоит знать о цветах диванов, которые выйдут из моды в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Цвета диванов, которые выходят из моды в 2025 году

Исторически сложилось так, что холодные серые тона, особенно с голубыми оттенками, были популярным выбором для диванов в гостиную. Однако в 2025 году эти оттенки теряют популярность. Хотя холодный серый имел популярность в течение длительного периода, желательно избегать этого цвета при выборе дивана. Стоит понимать, что не все нейтральные цвета вышли из моды, однако рекомендуется избегайте более холодных вариантов.

Ярко-белый цвет дивана, который служит фокусной точкой мебели в гостиной, также подвергался критике за свою "холодность". По словам Ребекки Мур Мерфи, соучредителя и архитектора Murphy & Moore Design, подобно холодному серому, белому дивану может не хватать тепла и глубины, которые обычно подчеркивают современные дизайны интерьера.

Ярко-белая обивка, хотя и остается классикой в небольших количествах, как правило, непрактична для большинства домохозяйств и лишена того ощущения патины и роскоши жизни, к которому многие стремятся,

– объяснила специалист.



Диваны в ярко-белых тонах выходят из моды / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Важно отметить, что угольно-серый цвет сейчас также считается не модным для диванов.

"Годами угольно-серый был "безопасным" вариантом: достаточно темным, чтобы скрыть пятна, и достаточно нейтральным, чтобы соответствовать любому тренду", – говорит Рейчел Блиндауэр.

Однако время его "господства" незаметно заканчивается. Сегодня угольный цвет не воспринимается уютно, особенно в домах с открытой планировкой, залитых естественным светом.

Темно-синий в течение долгого периода считался надежным и стильным вариантом, однако, как отмечают специалисты, в последнее время он может казаться несколько тяжелым или слишком формальным.

Тем не менее, не нужно отказываться от использования синего цвета в декоре. Пыльный синий или сланцевый могут обеспечить подобный эффект заземления, одновременно излучая более расслабленную и естественную атмосферу.