Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Какие цвета могут изменить атмосферу в комнате

Определенные цвета могут вызвать чувство подъема, энергии и мотивации, тогда как другие способствуют успокоению, предоставляя ощущение стабильности и эмоционального покоя.

Красный – целеустремленный и решительный

Красный характеризуется смелостью, настойчивостью и целеустремленной энергией. Внедряя красный в дизайн интерьера, желательно использовать его в небольших, намеренных акцентах.

Такие элементы, как стул, подушка, абажур или произведение искусства могут эффективно представить этот яркий оттенок. Хотя красный может создать яркий и впечатляющий акцент, важно быть осторожным: чрезмерное использование или неподходящий оттенок красного может перегрузить пространство.



Элементы красного цвета могут изменить атмосферу в комнате / Фото William Jess Laird

Нежно-розовый цвет показывает, что "цвета силы" не обязательно должны быть кричащими. Такой тон может олицетворять успокаивающую атмосферу. Существуют разные оттенки нежно-розового: например, румяна передают нежность и открытость, а розовый кварц – теплоту и утонченность. Более приглушенный или пыльный розовый может вызвать ощущение заземленности.

Такие оттенки особенно хорошо подходят для таких помещений, как спальни и гостиные, где целью является создание ощущения эмоциональной легкости.

Синий – спокойствие и ясность

В психологии цвета синий ассоциируется с ясностью мышления, спокойствием и сосредоточенностью. Темные оттенки синего особенно эффективно способствуют сосредоточению внимания, стимулируют ум и создают среду, благоприятную для концентрации.

И наоборот, более мягкие, более светлые оттенки синего создают более спокойную атмосферу. Эти оттенки успокаивают и расслабляют и создают просторное и легкое пространство, что делает их идеальным выбором для таких помещений, как спальни или ванные комнаты.