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Які кольори можуть змінити атмосферу в кімнаті

Певні кольори можуть викликати почуття піднесення, енергії та мотивації, тоді як інші сприяють заспокоєнню, надаючи відчуття стабільності та емоційного спокою.

Червоний – цілеспрямований та рішучий

Червоний характеризується сміливістю, наполегливістю та цілеспрямованою енергією. Впроваджуючи червоний в дизайн інтер'єру, бажано використовувати його в невеликих, навмисних акцентах.

Такі елементи, як стілець, подушка, абажур або витвір мистецтва можуть ефективно представити цей яскравий відтінок. Хоча червоний може створити яскравий і вражаючий акцент, важливо бути обережним: надмірне використання або невідповідний відтінок червоного може перевантажити простір.



Елементи червоного кольору можуть змінити атмосферу в кімнаті / Фото William Jess Laird

Ніжно-рожевий колір показує, що "кольори сили" не обов'язково мають бути кричущими. Такий тон може уособлювати заспокійливу атмосферу. Існують різні відтінки ніжно-рожевого: наприклад, рум'яна передають ніжність і відкритість, а рожевий кварц – теплоту і витонченість. Більш приглушений або запорошений рожевий може викликати відчуття заземленості.

Такі відтінки особливо добре підходять для таких приміщень, як спальні та вітальні, де метою є створення відчуття емоційної легкості.

Синій – спокій і ясність

У психології кольору синій асоціюється з ясністю мислення, спокоєм і зосередженістю. Темні відтінки синього особливо ефективно сприяють зосередженню уваги, стимулюють розум і створюють середовище, сприятливе для концентрації.

І навпаки, м'якші, світліші відтінки синього створюють більш спокійну атмосферу. Ці відтінки заспокоюють і розслаблюють та створюють просторий і легкий простір, що робить їх ідеальним вибором для таких приміщень, як спальні чи ванні кімнати.