Це позбавить безладу: 7 речей під кухонною раковиною, які ви можете викинути прямо зараз

Організація простору під кухонною мийкою може бути досить складним завданням через обмежений простір. Однак це не означає, що його неможливо підтримувати в порядку.

Є щонайменше 7 предметів, яких варто позбутися з-під кухонної мийки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Дивіться також Там часто збирається бруд: 3 місця на кухні, які всі забувають чистити

Які речі під кухонною раковиною можна викинути

Їжа

Якщо ви тримаєте якусь їжу під кухонною раковиною, то краще її звідти перенести. Ця зона схильна до вологи через що їжа, навіть якщо вона запакована, може покритися пліснявою або зіпсуватися. Це також може "привабити" шкідників, тому найкраще зберігати їжу в холодильнику або коморі.

Багато засобів для чищення

Зазвичай під раковиною зберігаються багато засобів для прибирання, мішки для сміття та кухонні рушники, і це може швидко стати безладним і створити хаос. Краще перенести зайві речі, чи це мішки для сміття, чи додаткові очищувачі у місце, де є більше простору для зберігання.

Порожні пляшки

Є висока ймовірність, що під вашою кухонною раковиною є принаймні одна або дві порожні пляшки. Незалежно від того, чи це спрей для чищення ванної кімнати, яким залишилося скористатися менше одного разу, чи продукт, яким ви користуєтеся лише час від часу, наприклад засіб для чищення латуні, ці речі краще прибрати звідти.



Порожні пляшки від засобів для чищення, які є під кухонною мийкою, слід викинути / Фото Unsplash

Старі губки для миття

Часто можна знайти під раковиною губку для миття, яка вже довго прослужила і не в найкращому вигляді або щітки для чищення чи ганчірки. Краще регулярно змінюйте їх, що буде більш гігієнічно і не дозволить створювати безлад під раковиною.

Продукти, які ви пробували, але вам не сподобалися

Не завжди засоби для миття чи інші продукти виправдовують наші очікування. Тож немає сенсу їх зберігати, якщо в подальшому ви не будете цим користуватися. Викиньте те, чим не користуєтеся, аби не захаращувати простір.

Кухонні рушники

Здавалося б, місце під раковиною є чудовим для зберігання додаткових кухонних рушників, проте є декілька "але". Кухонні рушники не повинні бути під раковиною, якщо вони не призначені лише для прибирання. Рушники для рук і кухонні рушники слід зберігати в чистому, сухому місці, наприклад у шухляді.

Вази

Хоча ви, можливо, не плануєте зберігати додаткові вази під раковиною, проте багато інших людей це роблять. Загалом вази можуть займати досить багато місця, а під раковиною, як правило, його небагато. Тож знайдіть для них інше місце.