Пентхаус княгині Монако у Нью-Йорку: який він всередині

Одна з найвідоміших американських акторок першої половини 20 століття, дружина короля Монако Грейс Келлі колись володіла пентхаусом у Нью-Йорку. Тепер квартира в цій історичній будівлі виставлена на продаж за 3,25 мільйона доларів.

Будівля спроєктована відомим архітектором Гордоном Банкшафтом була оголошена пам'яткою архітектури Нью-Йорка у 2007 році, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Де мешкала матір нинішнього короля Монако

Тепер оновлене помешкання має 3 спальні та 3 ванни. Інтер'єр оформлений у кремових тонах, з домінуванням натуральних матеріалів, таких як дерево та мармур, а також мінімалістичним декором.

Кухня переходить у вітальню / Фото Evan Joseph Studios

Кухня свіжа і повітряна завдяки білим стільницям, дерев'яним підлогам та сучасним побутовим приладам. Місця для шаф цілком достатньо. Простір відкритого типу плавно переходить у вітальню, з білою та дерев'яною палітрою, що присутня в усьому інтер'єрі.

Кухня / Фото Evan Joseph Studios

Вітальня, своєю чергою, тепла і гостинна, з нейтральними кольорами, від дерев'яних підлог до кремових диванів і оббивних акцентних крісел. Дерев'яний медіаконсоль та плаваючі полиці додають візуального інтересу до стіни, а великі вікна відкривають чудовий вид на місто.

Вітальня / Фото Evan Joseph Studios

У ванній кімнаті в білому кольорі з'являються плями сірого каменю на раковині, що розриває сучасний, мінімалістичний вигляд, додаючи природний матеріал.

Ванна кімната / Фото Evan Joseph Studios

Дитяча кімната дуже затишна та м'яка, з місцем для ліжечка і крісла-качалки.

Дитяча кімната / Фото Evan Joseph Studios

У головній спальні особливу увагу привертає текстурована стіна, що служить імпровізованим узголів'ям для ліжка і при цьому гармонійно поєднується з постільною білизною завдяки ніжним смугам. Золота настільна лампа додає розкоші в простір, стоячи на темній дерев'яній тумбочці.

Головна спальня / Фото Evan Joseph Studios

Тим часом третя спальня має деякі сучасні акценти, такі як кругле крісло за робочим столом та килим із ефектом смуг. Популярний оранжевий колір додає яскравості в загальний нейтральний інтер'єр.

Третя спальня / Фото Evan Joseph Studios