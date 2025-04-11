З огляду на сучасну тенденцію перетворювати домівки на затишні простори для сімейного дозвілля та спілкування, суворі ряди, прямі лінії й клінічний стиль мають дещо холодний та відчужений вигляд. Саме тому округлі лінії приносять безліч переваг – вони додають простору плавності й руху, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Меблевий тренд у вітальні Енн Гетевей

Від яскраво виражених вигинів до м'яких закруглень – округлий дизайн пожвавлює планування вітальні й пом'якшує загальний вигляд кімнати, створюючи виразний акцент або легкий декоративний штрих. Цей дизайнерський прийом Енн Гетевей майстерно втілила у своїй сучасній вітальні.

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Секрет популярності в округлих формах – в їхній органічності. Округлі та циліндричні силуети повернулися в інтер'єр кілька років тому, і в 2025-му цей тренд досягне свого апогею.

У 2025 році ідеї меблювання вітальні дедалі більше тяжітимуть до біофільного та біоморфного дизайну. Він передбачає використання природних матеріалів, форм і кольорів. Простори, натхненні природою, очолять декораторські пріоритети.

Вітальня Енн – справжній успіх. Це ідеальний приклад того, як за допомогою вигинів додати рух та інтерес в інтер'єр. Такий підхід працює як у великих, так і в малих вітальнях.

У менших приміщеннях округлі меблі допомагають візуально пом'якшити простір і подовжити лінії зору, а у великих кімнатах широкі вигини створюють затишні, огортаючі куточки.