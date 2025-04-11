Учитывая современную тенденцию превращать дома в уютные пространства для семейного досуга и общения, строгие ряды, прямые линии и клинический стиль имеют несколько холодный и отчужденный вид. Именно поэтому округлые линии приносят множество преимуществ – они добавляют пространству плавности и движения, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на Homes and gardens.

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Мебельный тренд в гостиной Энн Хэтэуэй

От ярко выраженных изгибов до мягких закруглений – округлый дизайн оживляет планировку гостиной и смягчает общий вид комнаты, создавая выразительный акцент или легкий декоративный штрих. Этот дизайнерский прием Энн Хэтэуэй мастерски воплотила в своей современной гостиной.

Как выглядит гостиная актрисы: смотрите фото

Секрет популярности в округлых формах – в их органичности. Округлые и цилиндрические силуэты вернулись в интерьер несколько лет назад, и в 2025-м этот тренд достигнет своего апогея.

В 2025 году идеи меблировки гостиной все больше будут тяготеть к биофильному и биоморфному дизайну. Он предусматривает использование природных материалов, форм и цветов. Пространства, вдохновленные природой, возглавят декораторские приоритеты.

Гостиная Энн – настоящий успех. Это идеальный пример того, как с помощью изгибов добавить движение и интерес в интерьер. Такой подход работает как в больших, так и в малых гостиных.

В меньших помещениях округлая мебель помогает визуально смягчить пространство и удлинить линии зрения, а в больших комнатах широкие изгибы создают уютные, обволакивающие уголки.