Как выглядит гостиная в замке

Гейнс начала реконструкцию еще в 2019 году. Дизайнер стремилась вдохнуть в старое здание новую жизнь и ей это удалось. Сейчас этот замок функционирует как отель. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Роскошную архитектуру гостиной звезда дизайна соединила с современной и винтажной мебелью. В результате она достигла идеального сочетания и создала очень стильное и уютное пространство.

Джоанна выбрала оливковый диван из бархатной ткани с бронзовыми ножками. По бокам она разместила медные столики, а перед диваном – круглый журнальный столик. Чтобы гостям отеля было удобно общаться, дизайнер поставила напротив дивана два кожаных кресла.



Вход в гостиную / Фото Magnolia

Основным цветом гостиной является белый, бронзовые детали добавляют ему теплоты и элегантности, а зеленые растения – цветового акцента.

В комнате также есть камин, а над ним – зеркало. По бокам висят изысканные подсвечники, которые напоминают гостям, что они находятся в замке.



Камин в гостиной / Фото Magnolia

Винтажный мольберт с живописным видом стал изюминкой гостиной. На фоне высоких окон он вдохновляет на творчество и мечтательное настроение.

Джоанна идеально сбалансировала современные тенденции с традиционной архитектурой и создала возвышенное и творческое пространство.