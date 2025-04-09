Правильно подобранные декоративные подушки могут улучшить интерьер всей гостиной. 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens рассказывает о том, какие подушки выбрать к конкретному цвету дивана.

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Синий диван

Голубой диван – это универсальное решение, ведь он добавляет гостиной легкости, универсальности и ощущение покоя. Неважно, или это нежно-голубая ткань, или роскошная темно-синяя – подушки сделают диван еще красивее и объединят всю комнату.

Светлый диван дизайнеры советуют дополнять подушками теплых и нейтральных оттенков, чтобы создать контраст. Это может быть темно-коричневый и верблюжий. Если же вы хотите создать более прохладную эстетику, тогда стоит выбрать белые или кремовые подушки.

Темно-синий диван можно дополнить сливовыми, бордовыми или темно-бурыми подушками.



Синий диван в клетку / Фото Joon Loloi

Нейтральный диван

Диван нейтрального цвета – это пустое полотно, а потому стилизовать его проще всего. Практически любой цвет подушек подойдет такому дивану. Вы можете создать многослойную белую палитру, или дополнить диван теплыми цветами – терракотовым, ржавым, карамельным.

Голубые или синие подушки создадут морскую атмосферу, а нежно-розовые и пудровые – уютную и нежную.



Декор белого дивана букле / Фото Studio Atkinson

Серый диван

Серые диваны являются очень распространенными, однако без правильной стилизации они могут иметь холодный вид. Чтобы добавить серому дивану тепла и уюта, дизайнеры советуют использовать подушки и пледы. А еще лучше – разные текстуры. Пусть одна подушка будет бархатной, а другая – льняной. Так вы добавите текстуры и многослойности дивану.

Относительно цветов, то лучше выбирать теплые – шалфей, коричневый, терракотовый, желтый. Такое сочетание создаст эстетику фермерского дома.



Интерьер просторной гостиной / Фото Julie Soefer

Коричневый диван

В этом году коричневый цвет переживает настоящее возрождение. Неважно, или это коричневый кожаный диван, или шоколадный бархатный – лучшими цветами для подушек являются земляные.



Кожаный диван / Фото Eric Piasecki

Зеленый диван

Оливковый диван будет иметь прекрасный вид в сочетании с терракотовыми, горчичными и бежевыми подушками. Насыщенный зеленый диван можно дополнить темно-синими, сливовыми или темно-серыми подушками. Но если стоит задача создать более нежную и спокойную атмосферу, тогда лучше выбирать пастельные подушки.



Акцентный зеленый диван / Фото Darren Chung

Кстати, подушки с узором – это также отличное решение. Особенно в нейтральном или монохромном интерьере.