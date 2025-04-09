Дизайнеры рассказали, каких стилей диванов следует избегать, чтобы создать вневременную гостиную, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Какие диваны не следует покупать

Прежде всего дизайнеры советуют избегать диванов больших, массивных форм. Объемные диваны могут казаться роскошными, но со временем они начинают "перегружать" пространство и не позволяют добавить в него другие элементы. Поэтому выбирайте мебель с четкими линиями и структурированными подушками, сохраняющими форму.

Эксперты рекомендуют не зацикливаться на моде. Минималистичная, современная мебель имеет эффективный вид, но она не всегда удобнаі. Поэтому выберите диван с продуманным дизайном, грамотными формами и деталями.

Специалисты также призывают избегать дешевых синтетических материалов. Выбор ткани играет ключевую роль в долговечности. Слишком мягкие синтетические ткани, такие как микрофибра или блестящий бархат с узором быстро изнашиваются и теряют вид. Лучше выбирайте качественный лен, хлопок или шерстяные смеси в нейтральных или приглушенных оттенках.

Выберите для гостиной диваны с классическими закатанными подлокотниками / Фото Alice Grace Interiors

Детали имеют значение, и слишком громоздкие или слишком современные подлокотники могут быстро потерять актуальность. Избегайте прямых и чрезмерно объемных подлокотников. Выбирайте диван с "закатанными" подлокотниками в стиле English roll arm – они элегантные, но не пафосные, поэтому остаются классикой еще с XVIII века.

Низкие диваны сейчас в моде, но это тот тип мебели, к которому стоит относиться с осторожностью или вовсе избегать. Во-первых, они не удобны, с них тяжело вставать и даже потянуться за кофе. Во-вторых, эти диваны скоро будут казаться устаревшими. Сейчас в тренде более традиционные и характерные стили.