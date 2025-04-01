24 Канал со ссылкой на The Spruce рассказывает о самых популярных тканях, их преимуществах и недостатках.

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Хлопок

Хлопок лучше всего подходит для теплого климата, где нужны "дышащие" ткани. Этой тканью можно обить диван в любом стиле. Он будет мягкий и удобный. Преимуществом хлопка является то, что он легко чистится и долговечен.

Однако важно, чтобы хлопковая ткань была обработана. Именно это делает ее устойчивой к пятнам.

Лен

Лен – это качественный и экологически чистый дизайнерский материал, который придаст дивану легкости. Он согревает зимой и охлаждает летом. Однако льняной диван имеет один минус – крашеная ткань со временем может выгореть, если на нее будут попадать солнечные лучи.

Шерсть

Шерстяной диван идеален для помещений с интенсивным движением, ведь даже спустя годы он будет мягким. Кроме того, шерсть устойчива к пятнам и легко чистится.

Бархат

Эту ткань лучше выбирать для помещений с меньшим количеством людей, поскольку диван из бархата со временем может терять свой вид. Но его эстетические качества замечательные – мягкий бархатный диван придаст элегантности и изысканности официальным помещениям.

Синель

Синель является мягкой на ощупь и прочнее бархата. Такой диван легко чистится, а потому его можно ставить в домах, где живут дети.



Интерьер гостиной / Фото Pinterest

Кожа

Кожаный диван – это классический и вневременной вариант, который подойдет для любого пространства. Кожа проста в уходе и устойчива к пятнам. Кроме того, она прекрасно подойдет для аллергиков, поскольку является гипераллергенной.

Полиэстер

Преимуществом полиэстера является то, что он дешевле натуральных материалов, таких как шерсть. Эта синтетическая ткань прочная, устойчива к выцветанию и легкая в уходе. Однако полиэстер не стоит выбирать во влажном или теплом климате, поскольку он не пропускает воздух.

Микрофибра

Эта искусственная и мягкая на ощупь ткань не поглощает жидкость, однако может впитывать в себя пыль и шерсть. Именно поэтому диван из микрофибры не стоит покупать владельцам домашних животных.

При покупке дивана нужно выбирать ткань учитывая ваш образ жизни и пространство, в котором будет стоять диван. Так вы точно не прогадаете и останетесь довольны своим выбором.