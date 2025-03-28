Действительно ли диван с узором будет оставаться стильным на протяжении лет, или это лишь тренд на один сезон, который совсем скоро выйдет из моды, рассказали дизайнеры интерьера. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Преимущества дивана с узором

Люди постепенно отходят от нейтральных интерьеров и выбирают яркую акцентную мебель. Диван является одним из центральных объектов в гостиной, поэтому его правильный выбор – очень важен.

Диван с узорами – это такой интересный способ заявить о себе и подчеркнуть индивидуальность, особенно если ваша комната не интересна с точки зрения архитектуры. Чем больше изделие, тем больше оно закрепит пространство. Считайте это восклицательным знаком, который управляет дизайном вашей комнаты,

– сказала дизайнер Энн Макдональд.

Дизайнеры просто обожают диваны в полоску. Если выбрать классическую форму, качественную ткань и приглушенный оттенок – то такой диван будет оставаться актуальным всегда. Полоска – это классический вариант узора, поэтому в ней точно не стоит сомневаться.



Стильный диван в полоску / Фото Wendy Labrum Interiors

Диван с узором придаст комнате трендовой многослойности и глубины. Кроме того, он практичный, ведь благодаря разноцветному принту пятна на ткани будут не так заметны, как на однотонном варианте.

Сейчас популярны цветочные узоры на диванах, но если вы боитесь, что со временем такой диван выйдет из моды, то лучше выбирайте геометрический или абстрактный принт.

Есть ли недостатки у дивана с принтом

Дизайнер Кэрит Флинн заметила, что некоторые узоры действительно могут быстрее выйти из моды, чем однотонные цвета. Кроме того, ваш стиль и предпочтения могут измениться с годами. К этому тоже стоит быть готовым.

Еще одним предостережением является то, что диваны с узорами сложнее стилизовать в интерьере. Если в комнате будет много узоров, то это добавит хаоса и утяжелит ее. Поэтому важно детально продумать интерьер, чтобы он имел стильный вид.

Диван с узором – это прекрасная возможность добавить пространству больше индивидуальности и характера. Однако к выбору принта следует подходить взвешенно.