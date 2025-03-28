Чи дійсно диван з візерунком залишатиметься стильним упродовж років, чи це лише тренд на один сезон, який зовсім скоро вийде з моди, розповіли дизайнери інтер'єру. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Переваги дивану з візерунком

Люди поступово відходять від нейтральних інтер'єрів і обирають яскраві акцентні меблі. Диван є одним з центральних об'єктів у вітальні, тому його правильний вибір – дуже важливий.

Диван із візерунками – це такий цікавий спосіб заявити про себе та підкреслити індивідуальність, особливо якщо ваша кімната не цікава з погляду архітектури. Чим більший виріб, тим більше він закріпить простір. Вважайте це знаком оклику, який керує дизайном вашої кімнати,

– сказала дизайнерка Енн Макдональд.

Дизайнери просто обожнюють дивани у смужку. Якщо обрати класичну форму, якісну тканину та приглушений відтінок – то такий диван залишатиметься актуальним завжди. Смужка – це класичний варіант візерунка, тому щодо неї точно не варто сумніватися.



Стильний диван у смужку / Фото Wendy Labrum Interiors

Диван з візерунком додасть кімнаті трендової багатошаровості та глибини. Крім того, він практичний, адже завдяки різноколірному принту плями на тканині будуть не такі помітні, як на однотонному варіанті.

Зараз популярні квіткові візерунки на диванах, та якщо ви боїтеся, що з часом такий диван вийде з моди, то краще обирайте геометричний або абстрактний принт.

Чи є недоліки у дивану з принтом

Дизайнерка Керіт Флінн зауважила, що деякі візерунки дійсно можуть швидше вийти з моди, аніж однотонні кольори. Крім того, ваш стиль і уподобання можуть змінитися з роками. До цього теж варто бути готовим.

Ще однією пересторогою є те, що дивани з візерунками складніше стилізувати в інтер'єрі. Якщо у кімнаті буде забагато візерунків, то це додасть хаосу й обтяжить її. Тому важливо детально продумати інтер'єр, щоб він мав стильний вигляд.

Диван з візерунком – це чудова можливість додати простору більше індивідуальності та характеру. Однак до вибору принту слід підходити зважено.