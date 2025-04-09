Дизайнери розповіли, яких стилів диванів слід уникати, щоб створити позачасову вітальню, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Вітальня Клаудії Шиффер – поєднання простоти і стилю

Які дивани не слід купляти

Передусім дизайнери радять уникати диванів великих, масивних форм. Об'ємні дивани можуть видаватися розкішними, але з часом вони починають "перевантажувати" простір і не дають змоги додати у нього інші елементи. Тому обирайте меблі з чіткими лініями й структурованими подушками, що зберігають форму.

Експерти рекомендують не зациклюватися на моді. Мінімалістичні, сучасні меблі мають ефективний вигляд, але вони не завжди зручні. Тому оберіть диван із продуманим дизайном, грамотними формами та деталями.

Фахівці також закликають уникати дешевих синтетичних матеріалів. Вибір тканини грає ключову роль у довговічності. Занадто м'які синтетичні тканини, такі як мікрофібра або блискучий оксамит з візерунком швидко зношуються і втрачають вигляд. Краще обирайте якісний льон, бавовну або вовняні суміші у нейтральних чи приглушених відтінках.

Оберіть для вітальні дивани із класичними закоченими підлокітниками / Фото Alice Grace Interiors

Деталі мають значення, і занадто громіздкі або надто сучасні підлокітники можуть швидко втратити актуальність. Уникайте прямих та надмірно об'ємних підлокітників. Обирайте диван із "закоченими" підлокітниками у стилі English roll arm – вони елегантні, але не пафосні, тому залишаються класикою ще з XVIII століття.

Низькі дивани зараз у моді, але це той тип меблів, до якого варто ставитися з обережністю або й зовсім уникати. По-перше, вони не зручні, з них важко вставати і навіть потягнутися за кавою. По-друге, ці дивани скоро видаватимуться застарілими. Зараз у тренді більш традиційні та характерні стилі.