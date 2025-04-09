Правильно підібрані декоративні подушки можуть покращити інтер'єр усієї вітальні. 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens розповідає про те, які подушки обрати до конкретного кольору дивана.

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Синій диван

Блакитний диван – це універсальне рішення, адже він додає вітальні легкості, універсальності і відчуття спокою. Неважливо, чи це ніжно-блакитна тканина, чи розкішна темно-синя – подушки зроблять диван ще красивішим і об'єднають всю кімнату.

Світлий диван дизайнери радять доповнювати подушками теплих та нейтральних відтінків, щоб створити контраст. Це може бути темно-коричневий та верблюжий. Якщо ж ви прагнете створити більш прохолодну естетику, тоді варто обрати білі або кремові подушки.

Темно-синій диван можна доповнити сливовими, бордовими або темно-бурими подушками.



Синій диван у клітинку / Фото Joon Loloi

Нейтральний диван

Диван нейтрального кольору – це порожнє полотно, а тому стилізувати його найпростіше. Практично будь-який колір подушок пасуватиме такому дивану. Ви можете створити багатошарову білу палітру, або доповнити диван теплими кольорами – теракотовим, іржавим, карамельним.

Блакитні або сині подушки створять морську атмосферу, а ніжно-рожеві та пудрові – затишну і ніжну.



Декор білого дивана букле / Фото Studio Atkinson

Сірий диван

Сірі дивани є дуже поширеними, однак без правильної стилізації вони можуть мати холодний вигляд. Щоб додати сірому дивану тепла і затишку, дизайнери радять використовувати подушки і пледи. А ще краще – різні текстури. Хай одна подушка буде оксамитовою, а інша – лляною. Так ви додасте текстури і багатошаровості дивану.

Щодо кольорів, то найкраще обирати теплі – шавлія, коричневий, теракотовий, жовтий. Таке поєднання створить естетику фермерського будинку.



Інтер'єр просторої вітальні / Фото Julie Soefer

Коричневий диван

Цього року коричневий колір переживає справжнє відродження. Неважливо, чи це коричневий шкіряний диван, чи шоколадний оксамитовий – найкращими кольорами для подушок є земляні.



Шкіряний диван / Фото Eric Piasecki

Зелений диван

Оливковий диван матиме чудовий вигляд у поєднанні з теракотовими, гірчичними та бежевими подушками. Насичений зелений диван можна доповнити темно-синіми, сливовими або темно-сірими подушками. Та якщо стоїть завдання створити більш ніжну та спокійну атмосферу, тоді краще обирати пастельні подушки.



Акцентний зелений диван / Фото Darren Chung

До речі, подушки з візерунком – це також чудове рішення. Особливо в нейтральному або монохромному інтер'єрі.