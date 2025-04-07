Про те, у які кольори не варто фарбувати свою спальню, 24 Канал розповідає з посиланням на Livingetc.
До теми Як підібрати колір стін до підлоги, щоб створити гармонійний інтер'єр
Оскільки дизайн спальні зміщується в бік більш органічних, заспокійливих просторів, певні кольори втрачають популярність,
– сказала дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.
Холодний сірий колір
Раніше ми писали, що дизайнери точно не використають холодний сірий колір у інтер'єрі вітальні у 2025 році – те саме стосується і спальні. Хвиля популярності холодних сірих інтер'єрів вже минула. Спальня – це місце, яке повинне бути теплим і затишним. Замість стерильного і холодного сірого кольору, краще використати теплі природні відтінки – бежевий, пісочний, темно-коричневий тощо. Вони створять кращу атмосферу для заспокоєння та розслаблення.
Замість сірого кольору дизайнери радять бежевий / Фото Джон Мерк
Темно-синій колір
Темно-синій колір залишається актуальним у дизайні інтер'єру, але не в спальні. Цей відтінок надто драматичний та різкий для спальні.
Сьогодні люди прагнуть перетворити свої спальні на безтурботні заповідники. Тому світлі та повітряні пастельні кольори стають все популярнішими, як і заспокійливі природні відтінки, такі як шавлія, небесно-блакитний тощо,
– пояснила дизайнерка Кеті Куо.
Зеленувато-блакитний колір
Зеленувато-блакитний колір, або, як його ще називають – чирковий, втратив актуальність. Цей відтінок не варто обирати для спальні, якщо ви хочете створити стильний інтер'єр. Краще пофарбувати стіни у відтінок шавлії, який буде спокійнішим та затишнішим.
Інтер'єр спальні / Фото Farrow & Ball
Яскравий білий колір
Яскраво-білий краще обирати для коридору або кухні. Це не означає, що білі спальні вийшли з моди – важливо обрати правильний відтінок. Для цієї кімнати кращим варіантом буде колір слонової кістки або "брудний" білий.
Яскравий білий колір може здаватися надто різким і холодним, через що спальні виглядають неспокійними. Замість цього спробуйте м'які органічні білі кольори з теплими відтінками, такими як грибний, лляний або ніжний білий з глиною. Вони імітують природне світло та створюють привабливу атмосферу,
– пояснила Ліхтенштейн.
Крім того, у білій спальні варто додати акценти більш насиченого кольору.
Яскравий рожевий колір
З популярністю фільму "Барбі" з Марго Робі у головній ролі світ заполонив яскравий рожевий колір. Та зараз цей відтінок ненайкращий варіант для спальні. Більш витончені відтінки рожевого створять кращу атмосферу й залишатимуться актуальними ще багато років.
Якщо ви хочете, щоб ваша спальня мала стильний та позачасовий вигляд, уникайте цих 5 кольорів.