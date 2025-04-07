О том, в какие цвета не стоит красить свою спальню, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Livingetc.

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Поскольку дизайн спальни смещается в сторону более органических, успокаивающих пространств, определенные цвета теряют популярность,

– сказала дизайнер Нина Лихтенштейн.

Холодный серый цвет

Ранее мы писали, что дизайнеры точно не используют холодный серый цвет в интерьере гостиной в 2025 году – то же самое касается и спальни. Волна популярности холодных серых интерьеров уже прошла. Спальня – это место, которое должно быть теплым и уютным. Вместо стерильного и холодного серого цвета, лучше использовать теплые природные оттенки – бежевый, песочный, темно-коричневый и тому подобное. Они создадут лучшую атмосферу для успокоения и расслабления.



Вместо серого цвета дизайнеры советуют бежевый / Фото Джон Мерк

Темно-синий цвет

Темно-синий цвет остается актуальным в дизайне интерьера, но не в спальне. Этот оттенок слишком драматический и резкий для спальни.

Сегодня люди стремятся превратить свои спальни на беззаботные заповедники. Поэтому светлые и воздушные пастельные цвета становятся все популярнее, как и успокаивающие природные оттенки, такие как шалфей, небесно-голубой и т.д,

– объяснила дизайнер Кэти Куо.

Зеленовато-голубой цвет

Зеленовато-голубой цвет, или, как его еще называют – чирковый, потерял актуальность. Этот оттенок не стоит выбирать для спальни, если вы хотите создать стильный интерьер. Лучше покрасить стены в оттенок шалфея, который будет спокойнее и уютнее.



Интерьер спальни / Фото Farrow & Ball

Яркий белый цвет

Ярко-белый лучше выбирать для коридора или кухни. Это не значит, что белые спальни вышли из моды – важно выбрать правильный оттенок. Для этой комнаты лучшим вариантом будет цвет слоновой кости или "грязный" белый.

Яркий белый цвет может казаться слишком резким и холодным, из-за чего спальни выглядят беспокойными. Вместо этого попробуйте мягкие органические белые цвета с теплыми оттенками, такими как грибной, льняной или нежный белый с глиной. Они имитируют естественный свет и создают привлекательную атмосферу,

– объяснила Лихтенштейн.

Кроме того, в белой спальне стоит добавить акценты более насыщенного цвета.

Яркий розовый цвет

С популярностью фильма "Барби" с Марго Роби в главной роли мир заполонил яркий розовый цвет. Но сейчас этот оттенок не самый лучший вариант для спальни. Более изящные оттенки розового создадут лучшую атмосферу и будут оставаться актуальными еще много лет.

Если вы хотите, чтобы ваша спальня имела стильный и вневременной вид, избегайте этих 5 цветов.