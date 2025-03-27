Дизайнерская студия @blink.design дала советы, как правильно сочетать цвета стен и пола, чтобы создать стильный и вневременной интерьер. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как совместить цвета пола и стен

Если для напольного покрытия вы выбрали светлое дерево, то стены стоит сделать в нейтральных оттенках – белый, цвет слоновой кости, бежевый и тому подобное. Такой интерьер будет светлым, просторным и уютным. Он идеально подойдет для маленьких домов, ведь сможет визуально увеличить комнаты.

Натуральное дерево на полу лучше всего сочетать с природными оттенками. Это может быть оливковый, песочный, светло-коричневый, терракотовый и другие. Тогда пол и стены создадут уютный кокон, из которого не захочется выходить наружу.



Интерьер гостиной / Фото Pinterest

Пол с ненасыщенным деревом прекрасно дополнят пастельные стены – нежно-голубой, нежно-розовый, бежевый и тому подобное. Такой интерьер будет дарить позитивное настроение своим хозяевам и точно не будет "скучным".

Для тех, кто любит роскошь и драматизм, удачным решением станет пол из темного дерева, который безупречно смотрится в сочетании с винными стенами. Красный, бургунди, пыльная роза – создадут утонченный интерьер, который будет излучать роскошь.