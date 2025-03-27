Дизайнерська студія @blink.design дала поради, як правильно поєднувати кольори стін і підлоги, щоб створити стильний і позачасовий інтер'єр. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як поєднати кольори підлоги та стін

Якщо для підлогового покриття ви обрали світле дерево, то стіни варто зробити у нейтральних відтінках – білий, колір слонової кістки, бежевий тощо. Такий інтер'єр буде світлим, просторим та затишним. Він ідеально підійде для маленьких будинків, адже зможе візуально збільшити кімнати.

Натуральне дерево на підлозі найкраще поєднувати з природними відтінками. Це може бути оливковий, пісочний, світло-коричневий, теракотовий та інші. Тоді підлога і стіни створять затишний кокон, з якого не захочеться виходити назовні.



Інтер'єр вітальні / Фото Pinterest

Підлогу з ненасиченим деревом чудово доповнять пастельні стіни – ніжно-блакитний, ніжно-рожевий, бежевий тощо. Такий інтер'єр даруватиме позитивний настрій своїм господарям і точно не буде "скучним".

Для тих, хто полюбляє розкіш і драматизм, вдалим рішенням стане підлога з темного дерева, яка має бездоганний вигляд у поєднанні з винними стінами. Червоний, бургунді, пильна троянда – створять витончений інтер'єр, який випромінюватиме розкіш.