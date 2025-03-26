Обрати колірну гаму може бути складно, адже усі прагнуть створити таку ванну, яка не втратить актуальність з роками. Саме тому дизайнери поділилися своїми спостереженнями за модними тенденціями. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

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Білий колір

Біла ванна кімната була дуже популярним рішенням упродовж багатьох років. Однак зараз дизайнери уникають яскравого білого відтінку через його "стерильність" та прохолодність. Так, білий колір здатний візуально збільшити простір, однак прохолодний білий навпаки – поглинає світло і зменшує кімнату.

У 2025 році краще обрати не чисто білий, а його тепліші відтінки – слонова кістка, бежевий тощо. Ці кольори більш затишні і краще підійдуть для простору, який призначений для відпочинку.

Ми бачимо зсув до тепліших брудно-білих, м'яких нейтральних відтінків і природних текстур, які створюють більш гостинний і позачасовий простір,

– сказала дизайнерка Кілі Саткліфф.

Ванна чисто білого кольору та у тепліших відтінках / Фото James French, BC Designs

Синій колір

Синій колір часто обирали для ванної, оскільки він нагадує воду і підходить до морської тематики. Хоч він і заспокійливий, та може також зробити ванну надто похмурою. Саме тому зараз краще обирати земляний зелений, який буде теплішим в інтер'єрі.

Дизайнери радять відмовитися від синьої ванни на користь зеленої / Фото Dominic Blackmore, Jake Eastham

Рожевий колір

Популярність рожевого була зумовлена сприйняттям його як "нового нейтрального" замість білого. Однак цей колір вже втратив актуальність і його замінив теракотовий. Якщо поєднати теракотові стіни з рум'яно-рожевою плиткою та великою кількістю аксесуарів з натурального дерева, то вийде інтер'єр у середземноморському стилі.

Рожева ванна відходить у минуле, кращий варіант – теракотовий / Фото Lizzie Orme, Ca Pietra

Загалом зараз у трендах інтер'єру – теплі та натуральні відтінки. Тому саме на такі кольори варто орієнтуватися під час ремонту.