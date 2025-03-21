Журналістка видання Homes and Gardens Шарлотта Олбі поділилася досвідом ремонту у будинку і важливим висновком, який вона зробила. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що треба знати перед тим, як фарбувати стіни

Після ремонту минув рік і зараз Шарлотта вважає, що перед тим, як його робити, їй треба було більше часу проводити у будинку. Річ у тому, що жінка не врахувала, що її спальня та домашній офіс виходять на західну сторону і дуже залежать від сонячного світла і часу доби. Її ніжно-блакитні стіни замість того, щоб створювати затишний та приємний простір, більшість часу мають холодний і похмурий вигляд через освітлення.

На банці з фарбою писало, що вона буде "гарною і спокійною". Вона й справді такою є, але лише після заходу сонця. У інтер'єрі Шарлотти блакитний став холодним і наче висмоктав усю енергію з кімнат.

Те, що я вважала затишним відтінком, який підіймає настрій, тепер виглядає гнітюче. Це змусило мене засвоїти великий урок у виборі фарби: правильний колір фарби – це не лише естетика, слід точно розуміти, як світло взаємодіятиме з вибраним кольором,

– сказала журналістка.

Колір фарби може мати один відтінок на зразку та зовсім інший – на стіні у кімнаті. Зараз Шарлотта страшенно засмучена, адже їй не подобається працювати у похмурому домашньому офісі. Жінка збирається перефарбувати стіни у той колір, який справді матиме затишний вигляд у її будинку.

Журналістка поділилася своїми висновками щодо того, як розташування кімнати впливає на колір фарби:

кімнати, які виходять на північ , є більш похмурими й отримують мало світла. Кольори у них матимуть темніший і більш приглушений вигляд. Тому важливо обирати теплі відтінки;

, є більш похмурими й отримують мало світла. Кольори у них матимуть темніший і більш приглушений вигляд. Тому важливо обирати теплі відтінки; якщо вікна виходять на південь , то вам пощастило – сонячне світло буде рівномірним упродовж дня, а тому можна обирати будь-який колір фарби для стін;

, то вам пощастило – сонячне світло буде рівномірним упродовж дня, а тому можна обирати будь-який колір фарби для стін; схід – яскраве і чітке світло зранку, після обіду така кімната може мати тьмяний вигляд. Вдалим варіантом стане приглушений блакитний колір;

– яскраве і чітке світло зранку, після обіду така кімната може мати тьмяний вигляд. Вдалим варіантом стане приглушений блакитний колір; захід – день починається у тіні, а закінчується інтенсивним золотим світлом.

Розуміння цих моделей природного освітлення допоможе обрати колір фарби, який матиме найкращий вигляд у конкретному інтер'єрі.