Журналистка издания Homes and Gardens Шарлотта Олби поделилась опытом ремонта в доме и важным выводом, который она сделала. Об этом сообщает 24 Канал.

К теме Для настоящих эстетов: как совместить черный и коричневый цвета в интерьере

Что надо знать перед тем, как красить стены

После ремонта прошел год и сейчас Шарлотта считает, что перед тем, как его делать, ей надо было больше времени проводить в доме. Дело в том, что женщина не учла, что ее спальня и домашний офис выходят на западную сторону и очень зависят от солнечного света и времени суток. Ее нежно-голубые стены вместо того, чтобы создавать уютное и приятное пространство, большую часть времени имеют холодный и мрачный вид из-за освещения.

На банке с краской писало, что она будет "красивой и спокойной". Она действительно такова, но только после захода солнца. В интерьере Шарлотты голубой стал холодным и как будто высосал всю энергию из комнат.

То, что я считала уютным оттенком, который поднимает настроение, теперь выглядит удручающе. Это заставило меня усвоить большой урок в выборе краски: правильный цвет краски – это не только эстетика, следует точно понимать, как свет будет взаимодействовать с выбранным цветом,

– сказала журналистка.

Цвет краски может иметь один оттенок на образце и совсем другой – на стене в комнате. Сейчас Шарлотта очень расстроена, ведь ей не нравится работать в мрачном домашнем офисе. Женщина собирается перекрасить стены в тот цвет, который действительно будет иметь уютный вид в ее доме.

Журналистка поделилась своими выводами относительно того, как расположение комнаты влияет на цвет краски:

комнаты, которые выходят на север , являются более мрачными и получают мало света. Цвета в них будут иметь более темный и более приглушенный вид. Поэтому важно выбирать теплые оттенки;

, являются более мрачными и получают мало света. Цвета в них будут иметь более темный и более приглушенный вид. Поэтому важно выбирать теплые оттенки; если окна выходят на юг , то вам повезло – солнечный свет будет равномерным в течение дня, а потому можно выбирать любой цвет краски для стен;

, то вам повезло – солнечный свет будет равномерным в течение дня, а потому можно выбирать любой цвет краски для стен; восток – яркий и четкий свет утром, после обеда такая комната может иметь тусклый вид. Удачным вариантом станет приглушенный голубой цвет;

– яркий и четкий свет утром, после обеда такая комната может иметь тусклый вид. Удачным вариантом станет приглушенный голубой цвет; закат – день начинается в тени, а заканчивается интенсивным золотым светом.

Понимание этих моделей естественного освещения поможет выбрать цвет краски, который будет лучше всего смотреться в конкретном интерьере.