Однако есть цвета, которые дизайнеры выделили как те, что точно не подходят для этого помещения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

Смотрите также Как убрать весь дом за один день: советы и лайфхаки

Ярко-желтый. С правильными оттенками желтые стены могут помочь вам создать уютное и приятное рабочее место, однако неправильный выбор может вызвать у вас ощущение стресса и тревоги. Можно выбрать желтый с зеленым или теплый медово-желтый. Эти тона имеют больше глубины и тепла, и они хорошо сочетаются с рядом других цветов.

Белый. Многим нравится домашний офис в белом цвете. Однако если вы проводите день, сидя за рабочим столом, холодные белые стены могут сделать это пространство незавершенным. Вместо этого можно попробовать создать продуманную эстетику, которая будет демонстрировать вашу личность. В общем специалисты рекомендуют выбрать нейтральные цвета с мягким оттенком.

Безусловно, есть более захватывающие цвета на выбор, которые все равно будут обеспечивать нейтральный вид. Попробуйте теплый кремовый, светло-желтый или бледно-голубой,

– советуют специалисты.



Специалисты не рекомендуют красить домашний офис в чисто белый цвет / Фото TheStandingDesk

Зеленый цвет Келли. Многие оттенки зеленого способствуют созданию успокаивающей и органической атмосферы в помещении, способствуют сосредоточенности и производительности. Однако важно отметить, что смелые, яркие оттенки, такие как зеленый Келли, могут не иметь такого же эффекта.

Красный. Настоящий основной красный цвет, который часто ассоциируется с пожарными машинами, яблоками и вишнями, имеет тенденцию держать ум в состоянии повышенной настороженности. Этот цвет может создавать некомфортный фон и производить сильное и строгое впечатление. Вместо этого выберите оттенок с глубокими коричневыми оттенками или розовые румяна.