Выбрать цветовую гамму может быть сложно, ведь все стремятся создать такую ванную, которая не потеряет актуальность с годами. Именно поэтому дизайнеры поделились своими наблюдениями за модными тенденциями. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

К теме Это была ошибка: женщина вынуждена перекрашивать комнату, потому что не учла один нюанс

Белый цвет

Белая ванная комната была очень популярным решением на протяжении многих лет. Однако сейчас дизайнеры избегают яркого белого оттенка из-за его "стерильности" и прохладности. Так, белый цвет способен визуально увеличить пространство, однако прохладный белый наоборот – поглощает свет и уменьшает комнату.

В 2025 году лучше выбрать не чисто белый, а его более теплые оттенки – слоновая кость, бежевый и тому подобное. Эти цвета более уютные и лучше подойдут для пространства, который предназначен для отдыха.

Мы видим сдвиг к более теплым грязно-белым, мягких нейтральных оттенков и природных текстур, которые создают более гостеприимное и вневременное пространство,

– сказала дизайнер Кили Сатклифф.

Ванная чисто белого цвета и в более теплых оттенках / Фото James French, BC Designs

Синий цвет

Синий цвет часто выбирали для ванной, поскольку он напоминает воду и подходит к морской тематике. Хотя он и успокаивающий, но может также сделать ванну слишком мрачной. Именно поэтому сейчас лучше выбирать земляной зеленый, который будет теплее в интерьере.

Дизайнеры советуют отказаться от синей ванны в пользу зеленой / Фото Dominic Blackmore, Jake Eastham

Розовый цвет

Популярность розового была обусловлена восприятием его как "нового нейтрального" вместо белого. Однако этот цвет уже потерял актуальность и его заменил терракотовый. Если совместить терракотовые стены с румяно-розовой плиткой и большим количеством аксессуаров из натурального дерева, то получится интерьер в средиземноморском стиле.

Розовая ванна уходит в прошлое, лучший вариант – терракотовый / Фото Lizzie Orme, Ca Pietra

В общем сейчас в трендах интерьера – теплые и натуральные оттенки. Поэтому именно на такие цвета стоит ориентироваться во время ремонта.