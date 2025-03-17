Дизайнеры назвали цвета, которые чрезмерно используют в гостиных, а потому они советуют избегать их в этом году. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Холодный серый

Последние 10 лет холодный серый цвет был на вершине своей популярности. Миллениалы просто обожали монохромное серое помещение без ярких акцентов. Но сейчас такой интерьер считается антитрендом. Дизайнерам настолько надоел серый, что они не хотят видеть его в гостиной даже как акцент.

Чрезмерно прохладные серые цвета теряют актуальность. Они часто делают пространство стерильным, а не привлекательным. Это тесно связано с популярностью фермерских домов, которые захватили мир несколько лет назад. Однако сейчас это считается устаревшим,

– сказала дизайнер интерьера Джинджер Кертис.

Вместо серого она предлагает теплый темно-коричневый или грибной бежевый, как на фото ниже. Эти мягкие нейтральные цвета сделают пространство уютным и стильным.



Цвет, какой лучше выбрать вместо серого / Фото Матти Грэшем

Чистый красный

Яркий красный цвет был популярным в дизайне интерьера в 2024 году из-за трендовой теории "неожиданного красного". Однако дизайнеры не будут выбирать красный цвет для гостиной в 2025 году. Этот оттенок слишком динамичный для гостиной.

Дизайнер Нина Лихтенштейн советует присмотреться к земляному красно-коричневому цвету, который является глубоким и спокойным.

Темно-синий

Темно-синий и белый были устойчивым сочетанием в дизайне гостиных на протяжении длительного времени. Однако из-за чрезмерной популярности эти цвета начали считаться устаревшими. Теперь дизайнеры избегают темно-синего и точно не используют его в современной гостиной.

Шалфей

Хотя этот теплый цвет имеет много преимуществ и он действительно имеет прекрасный вид в гостиной, и дизайнеры советуют выбирать новые оттенки. Цвет шалфея – слишком предсказуем, сейчас он не считается таким стильным, как это было несколько лет назад.

В 2025 году дизайнеры отдадут предпочтение насыщенному оливково-зеленому цвету – более насыщенной, земляной альтернативе, которая придает гостиной утонченности,

– подчеркнула Лихтенштейн.

Пыльная роза

Дизайнеры обожали этот романтический оттенок, который смягчает пространство и делает его теплее. Однако сейчас его считают чрезмерным и избегают. В гостиной этот оттенок может создать устаревшую атмосферу и вызвать ностальгию и усталость. Лучше выбирать более свежие и яркие оттенки – например румяна.