Дизайнери назвали кольори, які надмірно використовують у вітальнях, а тому вони радять уникати їх у цьому році. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Холодний сірий

Останні 10 років холодний сірий колір був на вершині своєї популярності. Міленіали просто обожнювали монохромне сіре приміщення без яскравих акцентів. Та зараз такий інтер'єр вважається антитрендом. Дизайнерам настільки набрид сірий, що вони не хочуть бачити його у вітальній навіть, як акцент.

Надмірно прохолодні сірі кольори втрачають актуальність. Вони часто роблять простір стерильним, а не привабливим. Це тісно пов'язане з популярністю фермерських будинків, які захопили світ кілька років тому. Однак зараз це вважається застарілим,

– сказала дизайнерка інтер'єру Джинджер Кертіс.

Замість сірого вона пропонує теплий темно-коричневий або грибний бежевий, як на фото нижче. Ці м'які нейтральні кольори зроблять простір затишним і стильним.



Колір, який краще обрати замість сірого / Фото Матті Грешем

Чистий червоний

Яскравий червоний колір був популярним у дизайні інтер'єру у 2024 році через трендову теорію "несподіваного червоного". Однак дизайнери не обиратимуть червоний колір для вітальні у 2025 році. Цей відтінок надто динамічний для вітальні.

Дизайнерка Ніна Ліхтенштейн радить придивитися до земляного червоно-коричневого кольору, який є глибоким і спокійнішим.

Темно-синій

Темно-синій і білий були стійким поєднанням у дизайні віталень упродовж тривалого часу. Однак через надмірну популярність ці кольори почали вважатися застарілими. Тепер дизайнери уникають темно-синього і точно не використають його у сучасній вітальні.

Шавлія

Хоч цей теплий колір має багато переваг і він справді має чудовий вигляд у вітальні, та дизайнери радять обирати нові відтінки. Колір шавлії – надто передбачуваний, зараз він не вважається таким стильним, як це було кілька років тому.

У 2025 році дизайнери віддадуть перевагу насиченому оливково-зеленому кольорі – більш насиченій, земляній альтернативі, яка додає вітальні витонченості,

– наголосила Ліхтенштейн.

Пильна троянда

Дизайнери обожнювали цей романтичний відтінок, який пом'якшує простір і робить його теплішим. Однак зараз його вважають надмірним й уникають. У вітальні цей відтінок може створити застарілу атмосферу і викликати ностальгію і втому. Краще обирати більш свіжі і яскраві відтінки – як-от рум'яна.