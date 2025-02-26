У вас может быть на самом деле большая гостиная, однако неудачно подобранный цвет стен способен полностью ее испортить и сделать загроможденной и маленькой. Эксперты рассказали, каких цветов стоит избегать при выборе краски для стен гостиной. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Неудачные цвета для гостиной

Ярко-белый

Белый цвет – универсальный в дизайне интерьера, но всегда важно правильно выбирать оттенок. Многие думают, что белый добавляет пространства и воздушности, но на самом деле яркий белый цвет будет иметь противоположный эффект.

Ярко-белый может сделать стены жесткими и подчеркнуть тени, делая пространство более компактным. Для лучшей альтернативы выберите теплый грязно-белый или цвет слоновой кости, чтобы смягчить края и сделать комнату целостной и открытой,

– сказала дизайнер интерьера Джинджер Кертис.

Насыщенный красный

В этом году насыщенные и глубокие цвета в тренде, однако следует быть осторожным с дозировкой. Красный цвет обогащает интерьер только когда его используют как акцент. Если красного слишком много – то это сделает пространство замкнутым.

Ярко-желтый

Ярко-желтый цвет может подойти для интерьера ванной или кухни, однако в гостиной его следует избегать. Дело в том, что этот оттенок желтого не способствует расслаблению. Дизайнеры советуют выбирать приглушенный желтый – масляный, пастельный и тому подобное.



Желтый цвет не стоит использовать в гостиной / Фото Pinterest

Холодный серый

Холодный серый цвет имеет много недостатков в дизайне интерьера. Он неприветливый, неуютный и к тому же создает ощущение замкнутости.

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Чрезмерно прохладные серые оттенки могут сделать пространство плоским и замкнутым, особенно в комнатах со слабым освещением. Попробуйте лучше теплый серый, который имеет глубину и создает более просторную и привлекательную атмосферу,

– подчеркнула Кертис.



Серая гостиная / Фото Pinterest

Черный

Только очень смелые люди покрасят стены в черный цвет. Однако дизайнеры советуют избегать даже чрезмерных черных акцентов. Дело в том, что этот оттенок поглощает свет и уменьшает пространство. Лучше выбирать другие цвета – угольный, темно-серый и тому подобное.

Темно-синий

Темно-синий – на самом деле красивый и роскошный цвет. Однако в дизайне гостиной он может иметь неудачный вид. Если вы хотите сохранить ощущение простора и воздушности, лучше выберите голубой.